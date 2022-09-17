郭台銘加碼夏普持股 衝面板出貨

鴻海集團創辦人郭台銘。（本報資料照片）

鴻海 集團創辦人郭台銘個人投資 公司SIO近期增持日商夏普 （Sharp）持股，持股增持從5.75%揚升至13.24%、躍居夏普的第二大股東，隨郭董持股增加，泛鴻海集團整體對夏普的持股比重也從原先的49.5%揚升至57.3%，再度突破五成大關，顯示鴻海集團積極轉型，對檯面上最大品牌「出海口」夏普的重視。

外電報導，夏普近期發布聲明，截至9月7日為止，SIO對夏普的持股數從原先的3,510萬股增加至8,588萬4,845股，持股比重由5.75%提升至13.24%，SIO從夏普第六大股東躍升為第二大股東。

SIO表示，增持夏普，目標是維持夏普的營運穩定以及提高企業價值。

隨著郭台銘個人投資公司SIO增持夏普，也讓泛鴻海集團整體持股比重上升，從原先的49.5%提升至57.3%；夏普先前為了收購面板廠SDP（堺工廠）而增發新股，導致泛鴻海集團對夏普的持股比重自2016年收購夏普以來首度跌破五成大關。

儘管鴻海集團近年積極開拓各種對終端消費者的品牌業務，但是至今為止，夏普仍然是集團旗下最大的品牌公司，成立至今已進入110年，其業務願景定位為「用8K+5G和AIoT改變世界」。

為了實現其願景，夏普利用其三大核心品牌業務，包含智慧生活，8K生態系統和ICT，以及支撐三大核心品牌業務的兩項設備業務：顯示設備Display Devices和電子設備Electronic Devices，以綜合方式追求「One Sharp」業務。

夏普提供家用特色產品，如AQUOS品牌電視和智慧手機，以及搭載自動除菌離子技術的空氣清淨機、空調等。

夏普今年人事迎來重要變革，吳柏勳今年4月接任夏普執行長，隨後接掌社長一職。