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雲南鋁廠限電 帶動鋁價走高

記者林茂仁／綜合報導

繼四川、重慶等地電解鋁企業日前因限電導致減產、停產後，雲南地區的電解鋁企業也傳出限電減產，電解鋁的供應問題再起，帶動鋁價走高。一財網報導，受到雲南限電減產影響，滬鋁期貨價格走高，通聯資料Datayes!顯示，15日收盤，滬鋁期貨主力合約價格收盤每噸人民幣1萬8880元（約2720美元），上漲人民幣215元（約30.9美元）。

神火股份公告稱，控股子公司雲南神火鋁業有限公司收到文山供電部門通知，9月10日起以停槽方式開展用能管理，12日前將用電負荷調整至不高於138.9萬千瓦，9月14日前用電負荷調整至不高於131.6萬千瓦。另一家雲鋁股份也有類似的限電減產問題。

就在8月下旬，四川省限電要求電解鋁企業全部停產，雖然目前已經解除限電危機，但總體來看，前一輪限電對四川省電解鋁產能影響明顯。據SMM（上海有色金屬網）統計，四川省6月底電解鋁運行產能100萬噸，受用電緊張影響，自7月中旬開始壓減負荷、讓電於民，進入8月後，電力供應形勢更加嚴峻，鋁廠減產規模擴大。

至於此次雲南電解鋁集體減產，行業人士分析，可能與雲南水電受氣候、氣象等因素影響發電量減少，7月以來，雲南地區持續高溫、乾旱、少雨，來水量大幅下降，雲南瀾滄江流域7月來水較多年平均偏枯四成，8月來水較多年平均偏枯五成，且目前即將進入雲南枯水期。

公開資料顯示，雲南省現有四家大型電解鋁冶煉企業，分別是雲鋁股份、雲南神火、港股上市公司中國宏橋旗下子公司雲南宏泰新型材料有限公司、雲南其亞金屬有限公司。

SMM統計資料顯示，截至今年9月初，雲南省電解鋁建成產能561萬噸，運行產能521.8萬噸，占全中國總運行產能的12.8%。

廣發期貨分析，當前雲南電解鋁運行產能約520萬噸，或將壓減產能近20%。疊加四川地區受前期高溫乾旱限電影響，100萬噸電解鋁運行產能至8月底接近全停，而復產至少需要兩個月，預計中國國內電解鋁供應明顯不足。

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