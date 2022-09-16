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外資持有中國債券 連續七月減碼

記者葉文義／綜合報導

中國人民銀行上海總部15日發布數據顯示，截至2022年8月底，境外機構持有中國銀行間市場債券餘額人民幣3.48兆元（約5015億美元），約占銀行間債券市場總託管量的2.8％。值得注意的是，這已是外資連續第七個月減持，顯示在美國強勢升息下，中美利差倒掛加劇後，外資恐持續自中國債券市場撤出。

根據人行此前數據，今年1月境外機構持有中國銀行間市場債券餘額仍在4兆人民幣（約5764億美元）之上，為人民幣4.07兆元（約5865億美元），但自此開始連續七個月下滑，到8月末已減至人民幣3.48兆元（約5015億美元），累計前八月減持規模超過人民幣5900億元（約850.2億美元）。

8月份，境外機構在中國銀行間債券市場的現券交易量約為人民幣1.27兆元（約1830億美元），日均交易量約為人民幣553億元（約79.6億美元）。從券種看，截至8月末，境外機構的主要託管券種是國債，託管量為人民幣2.33兆元（約3357億美元），占比66.9％；其次是政策性金融債，託管量為人民幣0.81兆元（約1167億美元），占比23.4％。

8月份，新增八家境外機構主體進入中國銀行間債券市場。截至8月末，共有1,057家境外機構主體入市，其中524家透過直接投資管道入市，766家透過「債券通」管道入市，233家同時透過兩個管道入市。

分析指出，從今年4月8日開始，美元指數多次突破100。4月11日，中美10年期國債殖利率之間的利差自2010年來首次出現倒掛。此後，美國多次升息迫使中美利差倒掛更劇烈，是引發資金加速自中國債市撤出的主要導因。

與此同時，美國勞工部在9月13日公布的8月未季調CPI年增8.3％，意外高於市場預期，鞏固美國聯準會激烈升息的可能性，當日美債益殖利率上行5BP至3.42％，高於中國10年期國債到期殖利率近77BP。

中美利差倒掛加劇下，加上近期人民幣對美元進一步貶值，15日離岸人民幣一度貶破7關口，短期對中國債市不利，外資恐持續自中國債券市場撤出。

債券 國債 殖利率

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