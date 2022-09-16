中國銀行存款利率 下調10至15基點 將帶動貸款利息走跌

全球央行接連升息之際，中國銀行意外調降存款利率 10至15基點，1年期定存已降至1.65%，預計後續將帶動銀行貸款 利率跟著走跌，有利於降低企業貸款成本。

中新網報導，包括工行、農行、中行、建行、交行、郵儲銀行、招商銀行等七大銀行15日同步調降人民幣存款利率，其中，3年期定期存款和大額存單利率下調15個基點，1年期和5年期定期存款利率下調10個基點，活期存款利率下調0.5個基點。

這是各大銀行今年來第二度調降存款利率，上次調降存款利率是今年4月，人行表示，在當前市場利率總體有所下行的背景下，有利於銀行穩定負債成本，促進實際貸款利率進一步下行。

民生銀行首席經濟學家溫彬分析，當前市場主體儲蓄意願較強，降低存款利率有助激發市場主體的自我融資需求，有利資金向實體部門轉化，促進寬信用形成，帶動經濟進入良性循環軌道。

招聯金融首席研究員董希淼提到，存款利率調降是銀行加強資產負債管理、保持利差基本穩定的主動行為，今年來，在金融支持實體經濟的政策基調下，銀行等金融機構貸款利率持續下降，使得利息差持續承壓。

中國銀保監會資料顯示，第2季商業銀行淨息差為1.94%，較第1季繼續收窄3基點。多位上市銀行高管也在業績會上提到了這一「壓力」。

中國交通銀行副行長郭莽表示，低利率市場環境下，下半年商業銀行的利差水準仍然承壓。從負債端來看，受居民和企業投資及消費意願下滑的影響，存款定期化趨勢較明顯，負債成本出現一定程度的剛性。

溫彬指出，目前，信貸供需矛盾依然較大，今年5年期以上貸款市場報價利率（LPR）累計降幅已達到35基點，會對銀行營收 形成較大擠壓。

人行昨天開展人民幣4,000億元中期借貸便利（MLF）和人民幣20億元公開市場逆回購操作，但利率維持不變，持續挹注市場資金，不過9月有人民幣6000億元（約864.7億美元）MLF到期，人行在MLF操作上連兩個月縮量，8月和9月均縮量人民幣2000億元（約288.2億美元），符合外界預期。