中國防冬季電荒 祭煤炭限價令

為冬季用能保供，中國國家發改委提前出手監管，將煤炭價格維持在合理區間。（新華社）

中國煤炭價格又蠢蠢欲動，為冬季用能保供，中國國家發改委提前出手監管，近日已針對天津市，河北省秦皇島市、唐山市、滄州市，遼寧省錦州市等多地港口煤炭企業展開專項調查和政策提醒，嚴禁以陰陽合約加價，督促煤炭經營企業執行已簽訂的中長期合約價格，將煤炭價格維持在合理區間。

去年9月，因煤價大幅飆漲造成各地出現電荒，因電廠成本大增，發電越多賠越多的情況下，不少電廠發電意願消極，後來造成十多個省份採取限電措施，其中還包括陝西、雲南這樣的產煤大省都出現「電荒」，不僅造成大規模工業停產，連許多地方冬季供暖等民生用能都受到嚴重影響。

今年迎峰度冬用能高峰期即將來臨。對於近期煤炭價格屢屢走高，發改委表示，穩定煤炭市場和價格對保障能源安全穩定供應、保持經濟社會平穩運行至關重要。

其中，唐山市近期已對煤炭經營企業進行約談、告誡，要求各煤炭經營企業出具承諾書，保證嚴格執行國家煤炭價格政策。

據秦皇島市發改委網站消息，近日，接到有關方面反映，秦皇島港等環渤海港口「下水煤」（指水路運輸的煤炭）現貨價格上漲較快。該市發改委也對秦皇島部分煤炭經營企業煤炭價格執行情況進行督導檢查。

按照中國國家發改委和河北省發改委的政策規定，秦皇島港下水煤（5,500千卡標準品）中長期交易價格每噸人民幣約570元至770元。

經營者的煤炭中長期交易價格，不得超過中長期交易價格合理區間上限，煤炭現貨交易銷售價格不得超過中長期交易價格合理區間上限的50％。

面對監管層的煤炭「限價令」，部分煤炭企業存在簽署「陰陽合約」的現象。對此，發改委表示，相關部門將密切關注各地煤炭市場和價格變化，對煤炭銷售價格超出合理區間的立即進行提醒約談，經提醒約談仍拒不改正的，將作為涉嫌哄抬價格線索移送市場監管部門依法查處。

秦皇島市發改委亦要求嚴禁透過任何方式變相突破已簽訂的電煤中長期交易價格，嚴肅查處捏造散布漲價資訊、哄抬價格、價格串通等違法違規行為，實行信用聯合懲戒，堅決維護煤炭市場價格秩序。