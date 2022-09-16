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美國擴建35州充電站 台鏈受惠

財經新聞組／綜合報導

美國總統拜登14日在底特律車展宣布，已批准第一批規模9億美元資金，將在全美35州廣設電動車充電站。隨美國擴張充電站基礎設施，法人看好，電源廠台達電、光寶科、康舒，連接器族群貿聯、信邦、良維等業者受惠大。

電動車充電站短缺是美國電動車發展最大障礙之一。外電報導，華府目標2030年在全美5.3萬公里長的高速公路網興建50萬座充電站。這筆9億美元是「基礎建設法案」中75億美元電動車發展經費的一部分，拜登政府還透過「通膨削減法案」取得600億美元，為乾淨能源及運輸技術製造激勵措施提供資金。

電動車發展計畫分兩大部分，包括為國家電動車基礎設施計畫注資50億美元，供各州政府沿著高速公路設置電動車充電站；另撥出25億美元給地方政府，建造社區和公路充電廊道、改善當地空氣品質，並在農村和服務不足地帶增設充電站。

台達電在電動車充電樁布局逾十年，累計全球出貨百萬台，台達電董事長海英俊看好，為振興經濟，拜登政府砸重金擴大投入基礎建設，這對台達電電動車、替代能源、太陽能逆變器等業務都是好機會。

海英俊說，美國這項新基礎建設計畫包括充電樁、5G、半導體投資及替代能源等，將廣設50萬個充電站，台達電也做不少半導體的UPS業務。台達電充電方案具自主關鍵技術，涵蓋設計、製造一條龍服務，將以各種場域不同需求，如快充補電、過夜充電、目的地充電等停留時間與里程需求差異，裝置最適配的充電樁。

光寶及康舒等電源廠也衝刺電動車市場，光寶以齊備產品線滿足市場需求，包括充電樁系列已攻入歐美前三大充電服務業者（EVSP）與新創車廠。

貿聯是特斯拉電動車電源管理線束供應商，隨充電站普及，可望刺激電動車銷售量。貿聯8月營收45.67億元，月減7.7%，年增84.3%。貿聯表示，8月電動車客戶出貨量持續增長，非電動車客戶出貨量保持穩定，長期看好電動車產業未來發展。

信邦8月合併營收27.38億元，續創單月新高。信邦表示，8月來自車用產品月增11.9%，看好充電樁等基礎設施成長動能。

良維8月營收6.72億元，月增2.4%，年減2.5%，主要受消費性電子產品業績下滑影響，該公司客戶包括三大美國新創車廠及美國充電站龍頭Chargepoint，持續看好來自電動車相關方面業績。

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