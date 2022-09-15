中國寶武結盟力拓 合資20億美元成立公司開發澳洲鐵礦

中國寶武鋼鐵集團與力拓將合作開採澳洲西部的西坡鐵礦。圖為寶武精密帶鋼生產線。（中新社）

全球最大鋼鐵生產商中國寶武鋼鐵集團與全球礦業巨頭力拓（Rio Tinto）14日共同宣布，雙方將就位於澳洲 西部皮爾巴拉（Pilbara）地區的西坡鐵礦專案成立合資企業，分別持股46％和54％，總投資 約20億美元開發該區鐵礦。

分析人士認為，力拓與寶武最新這筆合作案是在兩國關係緊張之際達成，修補緊張的中澳關係具有相當意義。同時，對於中國希望穩定鐵礦石供應以支持經濟持續增長，具有一定的助益。

此次寶武與力拓聯手投資澳洲西部的西坡鐵礦項目，是雙方此前合作開發澳洲西部哈默斯利山脈（Hamersley Range）東坡礦山項目的延續。西坡專案還需得到中澳兩國政府的審批，按照雙方股權占比，力拓將投資13億美元，大陸寶武投資7億美元。

寶武和力拓還達成一項鐵礦石採購協定，寶武將按照權益比例在未來大約13年內採購力拓總量1.26億噸的鐵礦石產品，每年約採購1150萬噸。

中國寶武和力拓雙方合作已久，作為目前全球產能最大的鋼鐵公司，自2019年起，寶武已成為力拓在全球的最大客戶。

同時，早在2002年，力拓與寶鋼集團（中國寶武前身）便成立寶瑞吉合資公司，以開發東坡礦山的礦床，該合資項目產量上限為2億噸。東坡鐵礦項目在2004年建成投產，該項目所生產的鐵礦石全部供應給寶武，目前發運量已超過2億噸。

中國寶武集團指出，西坡專案目標是在合資期限內生產2.75億噸鐵礦石，項目設計年產能為2500萬噸，平均品位約62%，項目將於2023年初開工建設，2025年建成投產。

實際上，中國是全球最大的鐵礦石消耗國，鋼鐵行業每年消耗約70％的全球鐵礦石產量，其中大多由澳洲供應。

資料顯示，2020年、2021年中國從澳洲進口鐵礦石的數量分別為7.13億噸、6.94億噸。

近年來，中國鐵礦石價格時常大幅波動，其根源在於依賴進口。長期依賴進口鐵礦石的後果，便是中國鋼企獲利水準「受制於人」。對此，中國鋼鐵工業協會此前已提出「基石計畫」，預計用10年至15年時間，切實改變鐵資源來源構成，從根本上補足鋼鐵產業鏈資源的弱勢。