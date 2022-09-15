港交所為大型科技公司融資開綠燈 擬降IPO營收門檻

港交所擬修改規則，為特定大型科技公司上市融資開綠燈。（圖／取自界面新聞）

港交所擬修改規則，為特定大型科技公司上市融資 開綠燈。據財聯社14日消息，香港 交易所新聞發言人14日表示，港交所正研究在上市規則中新增一個章節，以滿足產品商業化尚處於早期階段的大型科技公司上市融資需求。

此前，美媒彭博社引述消息人士表示，港交所正考慮降低硬科技公司IPO的營收門檻，最快在本月尋求公眾意見。消息還指，港交所正計畫對上市規則第18C章開設新內容，放寬對人工智慧 、晶片、自動駕駛、智慧製造等企業上市，並最快將於本月底前尋求公眾意見，並於今年底落實計畫。

彭博報導提到，由於細節仍在考慮之中，可能符合資格的公司類型包括新能源、軟體即服務（SaaS）、平台即服務（PaaS）、智能製造和機器人、半導體、量子計算、自動駕駛和人工智慧等。

另據香港經濟日報報導，港交所將就兩類公司提出的具體實行方法，一是公司預商業化（Firms pre-commercialization），此類公司在首次公開募股時的市值要求將超過20億美元；二是商業化公司（Commercialized firms），其收入要求為2億港元至3億港元（或約2500萬美元），而目前的要求為5億港元，市值要求至少為10億美元。