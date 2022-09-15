IDC預測 中國AI投資規模2026年可望居全球第二

研調機構IDC近日發布「全球人工智慧 支出指南」顯示，2021年全球人工智慧（AI ）總投資 規模為929.5億美元，2026年預計增至3014.3億美元，五年複合增長率（CAGR）約26.5％。若聚焦中國市場，IDC預計，2026年中國AI投資規模有望達到266.9億美元，全球占比約為8.9％，位列全球第二。

IDC預測，未來五年，硬體市場為中國AI市場中規模最大的一級市場，占比超過AI總投資規模的半數，2026年中國AI硬體市場IT投資規模將超過150億美元。不過，隨著AI基礎設施建設的逐步完善，硬體增速將逐步放緩，五年CAGR保持在16.5％左右。其中，伺服器市場作為硬體市場的主要組成部分，五年預測期內占比超過八成。

從AI軟體的角度來看，在機器學習、電腦視覺等技術的逐步發展與中國政策環境、客戶需求逐漸多元化的共同推動下，中國AI軟體市場占比將逐年提升，2026年超過25％的AI市場相關IT投資將流向軟體。

從增速來看，AI軟體市場在五年預測期內將成為增速最快的一級子市場，五年CAGR約為30.4％。從細分技術市場角度看，未來五年，人工智慧平台（Artificial Intelligent Platforms）將吸收超過七成軟體相關支出。