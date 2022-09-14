中國手機冰河期 出貨量年減30.6%

消費電子持續處於冰河 期。中國信通院13日發布2022年7月中國國內手機市場運行分析報告顯示，今年7月，中國國內市場手機出貨量1990.8萬部，年減30.6%。2022年1-7月，中國國內市場手機總體出貨量累計1.56億部，年減23.0%。

其中，5G 手機1467.2萬部，年減35.7%，占同期手機出貨量的73.7%。今年前七個月，5G手機出貨量1.24億部，年減17.7%，占同期手機出貨量的79.3%。

從上市機型來看，2022年7月，中國國內手機上市新機型22款，年減15.4%。其中5G手機9款，年減18.2%，占同期手機上市新機型數量的40.9%。2022年1-7月，上市新機型累計223款，年減6.7%

數據還指出，7月中國國產品牌手機出貨量1828.1萬部，年減29.4%，占同期手機出貨量的91.8%；上市新機型18款，年減25.0%，占同期手機上市新機型數量的81.8%；智慧型手機 出貨量1911.7萬部，年減31.2%，占同期手機出貨量的96.0%。

據中國信通院前一次發布數據顯示， 今年1-6月，中國國內市場手機總體出貨量累計1.36億部，年減21.7%，其中，5G手機出貨量1.09億部，年減14.5%，占同期手機出貨量的80.2%。

今年全球智慧型手機出貨量下滑成趨勢。此前，StrategyAnalytics無線智能手機戰略（WSS）服務最新發布的研究報告指出， 2022年全球智能手機出貨量將年減7.8%，至12.5億部。預計2023年下半年將出現溫和反彈，全年出貨量將回升至2.7%的年增長率。