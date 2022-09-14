鴻海挺進印度布局半導體廠 投資規模達200億

鴻海攜手Vedanta，與古吉拉特邦簽署協議，將設立一個200億美元的半導體計畫。（圖：鴻海提供）

鴻海 攜手印度 跨國集團Vedanta昨（13）日與印度總理莫迪的家鄉古吉拉特邦，簽署晶片和面板工廠的合作備忘錄，投資 規模達200億美元。外界預期，第一階段將投資60億到80億美元，設立12吋晶圓廠，生產28奈米晶片，為鴻海集團的車用半導體版圖再下一城。

古吉拉特邦首長帕特爾（Bhupendrabhai Patel）表示，鴻海與Vedanta成立合資公司，將創造超過10萬個工作機會，鴻海是技術合作夥伴，Vedanta提供融資。

鴻海在今年2月公告，將透過子公司Big Innovation Holdings Limited投資1.187億美元，與Vedanta成立合資公司，鴻海子公司持股40%，鎖定印度本土半導體製造。

路透報導，Vedanta已取得古吉拉特邦興建半導體廠財務和非財務的補貼，包括資本支出與便宜的電力。這項計畫包括在印度西部最大城市阿默達巴德（Ahmedabad）附近設立面板和半導體廠。Vedanta已取得405公頃土地免費的99年租約，以及20年水力與電力優惠費率。

針對鴻海印度布局，鴻海董事長劉揚偉之前表示，印度整體產業環境改善，政府效能也在提升，印度未來將扮演非常重要角色，印度發展愈來愈好，鴻海集團在印度的發展將積極擴張。

劉揚偉指出，鴻海在半導體布局不會走回頭路，不會去布局個人電腦與智慧手機所使用的半導體，而是圍繞在未來的新產品與新應用，例如電動車與元宇宙。鴻海攜手Vedanta在印度設立的半導體廠，不鎖定先進製程，而是28到65奈米成熟製程，主要是電動車要使用的零組件。

Vedanta是以採礦及經營天然資源起家的礦業集團，1965年成立，為印度跨國集團之一。