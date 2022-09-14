中國重點城市房價逾6成下跌 租賃市場降溫

中國重點城市房價，因疫情反覆、租賃市場降溫，超過六成下跌。（中新社）

中國8月除了全國房價走低外，租房價格也出現下跌。CRIC城市租售系統數據發現，全中國55個重點監測城市中，8月租金 較上期下跌的城市達35個，租金年減的城市多達43個。換言之，有六成以上城市房租出現下降。

分析認為，受到中國各地疫情 反覆，租房市場仍處於低迷，尤其是租金下調，背後反映的經濟問題和疫情問題值得重視，加上8月畢業季效應消退，中國租賃市場熱度進一步下降，整體出現量價齊跌的情況。

此外，從租金漲跌幅也可看出，當前各城市以及各城市中的居民，在經濟下行下所面臨的生存壓力、疫情下個人收入的壓力以及運營商的成本壓力等。

CRIC城市租售系統數據顯示，鄭州8月個人房源租金為每月每平方公尺人民幣24.88元(約3.59美元)，較上期下降2.4%，年減11.98%，是55城中唯一年減幅超10%的城市，年減幅位於重點監測的55城之首。此外，近期樓市熱度較高的成都租金年減幅也下降近9%，排在55城中第二位。

數據還透露，8月55城個人房源租金為每月每平方公尺人民幣33.32元(約4.82美元)，較7月基本持平，年減1.04%。而自今年4月開始，55城個人房源租金水平已連續五個月年增率下降，8月年減幅較7月收窄1.02個百分點。

除了租金下跌外，55城個人房源新增供應也收窄。數據指出，55城個人房源新增供應55萬4741間，月減9.49%，連續幾個月來首次跌破60萬間，年減1.78%。

從城市來看，北京和上海依然是中國個人房源租金最高的兩座城市，其中8月北京以每月每平方公尺人民幣117.23元(約16.93美元)居首位，上海則以每月每平方公尺人民幣108.8元(約15.71美元)位列第二。而從租金漲跌來看，只有長三角城市上海和杭州8月租金在月增率、年增率呈現齊增態勢。

如果聚焦核心八城，克而瑞租售通過監測租賃的相關成交數據和市場調研數據，計算得出八城租賃價格指數 ，截至今年8月，核心八城租賃價格指數出現下降，但指數區間仍然位於97.09-141.26。