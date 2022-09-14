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中國電池級碳酸鋰 市場最高價漲翻

記者葉文義／綜合報導
時隔5個月，中國電池級碳酸鋰價格重回人民幣50萬元之上。(取材自新華網)
時隔5個月，中國電池級碳酸鋰價格重回人民幣50萬元之上。(取材自新華網)

上海鋼聯電子商務公司（簡稱：上海鋼聯）13日發布的數據顯示， 中國電池級碳酸鋰均價每噸上漲人民幣0.26萬元至50萬元，市場最高價達人民幣50.5萬元。同一天，工業級碳酸鋰、氫氧化鋰價格均上漲。時隔5個月，中國電池級碳酸鋰價格重回人民幣50萬元之上。

多家機構表示，近幾年，下游鋰電池廠商的擴張速度快於上游的鋰供應增量，這導致鋰供應在短、中期內繼續處於較為緊張的局面，鋰供需平衡還需要一定的時間。

上海證券報報導指出，受益於終端新能源汽車市場規模的飛速增長，碳酸鋰價格從去年下半年起飆漲。今年3月，電池級碳酸鋰均價突破每噸50萬元。受公共衛生事件影響，4月起市場景氣度下滑，碳酸鋰價格一度降至46萬元。8月以來，下游採購、備貨需求再起，碳酸鋰價格快速上行。

碳酸鋰價格再度回歸人民幣50萬元，無疑會對下游正極材料和電池生產廠家造成更大的成本壓力，這也引起了中國監管層的持續關注。

中國工信部原材料工業司副司長馮猛9月2日在新聞發布會上表示，工信部推動重點行業穩產保供，建立重點原材料價格部門聯動監測機制，引導碳酸鋰、稀土等重點產品價格回穩。

業內人士指出，對市場而言，電池級碳酸鋰每噸人民幣50萬元是一個重要的心理預警線。監管機構提出建立重點原材料價格部門聯動監測機制，會引導碳酸鋰價格回穩。預計相關鋰鹽產品價格也會靠近或突破人民幣50萬元，但節奏上會放緩。

汽車 證券 稀土

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