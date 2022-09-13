造節不斷使消費者疲乏 Meta發表購物季行銷指南提解方

消費力道已恢復疫前水準，Meta建議品牌即早溝通將有助於消費者盡早規畫。（Meta提供）

2022 年下半年購物季正式開跑，各家品牌暖身不斷，但全球供應鏈穩定度到通貨膨脹等國內外情勢變化，不僅影響消費者的購物決策，更挑戰所有品牌營運及策略靈活度。為協助企業與品牌在關鍵的購物季穩定成長， Meta 13日公布2022年節慶購物季行銷指南，透過調查數據，分享台灣疫情 後的三大消費趨勢，並為品牌提出對應的行動建議：

第一、消費力道已恢復疫前水準、品牌即早溝通將有助於消費者盡早規畫：

調查顯示，民眾對未來抱持的樂觀心態不斷刺激他們消費，有80%的消費者表示他們在購物季的總花費金額與去年持平或甚至更多，顯見消費水準已回復到疫情前的力道。消費者在購物季前仍然投入不少心力規劃購買清單，受訪的台灣消費者中有40%會在購物季前展開購物規劃，並有78%的受訪者會提前將想要的商品放入購物車，等待購物節優惠時再下單。

「Meta 節慶購物行銷指南」中提醒品牌盡早依四大階段規劃布局，在第一階段打造穩固的消費者資料基礎並進行測試，第二階段開始導入全漏斗行銷策略，溝通經濟實惠的資訊並藉此募集客群，鼓勵消費者提早將商品加入購物車，第三階段則是在購物季正式開跑時再次溝通與行銷，將有助於大幅提升商家在節慶購物行銷活動的成效，最後則是在購物季後持續開發新顧客的忠誠度、深耕品牌形象。

第二、造節不斷讓消費者疲乏、個人化與高互動的品牌溝通成解方：

行之有年的購物季雖然優惠不斷，但調查中每3位受訪者就有超過2位同意「購物節越來越多且頻繁，讓他們感到疲乏」，且有 83% 的受訪者認為「近年來購物節的促銷折扣越來越不吸引人」。另一方面，有 82% 的消費者都期待品牌更加主動的根據其自身在該平台上的購物喜好，來提供促銷資訊。而且有 75% 的消費者也認同品牌在大型促銷購物期間，提供客製化、量身訂製促銷折扣，將提高購買意願。

品牌如何為消費者打造個人化的訊息，並善用互動度更高的工具，將可於節慶購物季期間拉近與消費者的關係。Meta提醒品牌可靈活運用 Messenger 與粉絲建立溝通管道，調查顯示有 63% 受訪消費者表示去年曾透過即時訊息供能傳訊給商家。深獲年輕族群喜愛的 AR 濾鏡，也將是品牌以身歷其境的創意方式來吸引顧客的工具，80% 使用過或願嘗試 AR 的台灣受訪者認為， AR 會影響他們的購物決策。

第三、刷新品牌存在感成決勝前哨戰、短影音快速崛起變身大眾新寵：

鞏固舊有的忠實粉絲，並擴大新的消費族群，是每個品牌長期的議題。調查中發現有88% 台灣受訪消費者會優先考慮熟悉的品牌、維持忠誠度，同時也有 77% 願意嘗試購入不常買的品牌商品、樂於嘗試新品牌，品牌必須透過不同的溝通內容，提高廣告回想度並提升品牌知名度，在重要促銷時節前營造深植人心的印象。

近期快速興起的短秒數影音是目前社群 平台上深受大家喜愛的內容形式，也是消費者在節慶購物季時探索商品最重要的管道。其中，46% 的 Z 世代與千禧世代受訪者主要透過 Instagram 限時動態與 Reels 的短影音發現新的產品，其次為 Instagram 動態消息與 Facebook Messenger 與 Facebook 動態消息；而 X 世代與嬰兒潮世代則以 Facebook 動態消息為主 (42%)，也有 32% 透過 Instagram 限時動態與 Reels 的短影音發現商品。品牌可積極嘗試在Reels中自然融入商品或促銷內容，以豐富有趣、節奏明快的創意短影音內容，提升消費者甚至是新客對品牌的好感度跟興趣度。