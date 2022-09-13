中國造車新勢力業績分化 哪吒、零跑異軍突起

中國新能源乘用車今年1至8月銷量高達336萬台，年增123％；8月銷量63.2萬台，增速在1.1倍水準。（中通社）

中國新能源乘用車今年1至8月銷量高達336萬台，年增123％，保持高速增長態勢。其中，8月銷量63.2萬台，增速在1.1倍水準。中國乘聯會分析，從各家車企銷量來看，比亞迪等車企銷量遙遙領先，但不少「造車新勢力」自主品牌銷量增速驟降，虧損壓力持續擴大，整體車企業績分化日益明顯。比亞迪繼續保持中國新能源汽車 「一哥」地位，1至8月以97.5萬輛的銷量穩居榜首，年增率達269％。

值得注意的是，多家傳統車企在新能源車銷量也表現優異。其中，奇瑞汽車1至8月銷量16.6輛，年增200％；廣汽埃安銷量17.1萬輛，年增124％；長安汽車銷量12.6萬輛，年增109％，銷量均居於行業前十之列。

中國市場新能源車銷量排名。來源：中通社

然而，造車新勢力自主品牌銷量分化日益嚴重，從8月交付來看，蔚來、小鵬、理想等一些較為知名、早前更受資本市場認可的新能源車品牌並未出現在8月銷量前十榜單中。但是，哪吒汽車、零跑汽車8月異軍突起，單月銷量分別達1.6萬、1.2萬以上，年增率分達142％、179％，成為最新的造車新勢力銷量領跑者，其8月銷量排在行業第九、第十位。

雖然哪吒汽車、零跑汽車兩家車企銷量不僅遠低於比亞迪、特斯拉 等頭部車企，且低於上汽通用五菱、吉利汽車等傳統車企的新能源車品牌，但是，哪吒汽車、零跑汽車前八月銷量增速、8月單月銷量增速等兩大指標均在100％以上，增長勢頭強勁。

中國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹就發文指出，新能源車市場分化加劇，行業格局或已悄然生變。

與此同時，與新能源車銷量走勢良好形成對比的是傳統車銷量走勢相對低迷。

據統計，今年1至8月傳統燃油乘用車銷量1074萬輛，較去年同期小幅衰退4％。崔東樹認為，由於基期偏低，目前傳統燃油車也在恢復中。

業內人士分析指出，現階段中國國內汽車行業總體市場已經進入成熟的低增速階段，未來局部結構性增長將是主旋律，挖掘農村地區的消費潛力、促進汽車出口和大力發展新能源汽車將是推動後續汽車銷量可持續增長的重要引擎。