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北京中秋消費逆勢增長 百家企業銷售達33.4億人民幣

記者林茂仁／綜合報導
中秋節三天連假，北京市商務局重點監測的百貨、超市、專業專賣店、餐飲和電商等業態的百家企業銷售額達到33.4億元人民幣，圖為遊客在朝陽區亮馬河畔的「中秋市集」購物。（新華社）
中秋節三天連假，北京市商務局重點監測的百貨、超市、專業專賣店、餐飲和電商等業態的百家企業銷售額達到33.4億元人民幣，圖為遊客在朝陽區亮馬河畔的「中秋市集」購物。（新華社）

中國中秋節三天連假12日結束，北京市商務局12日晚公布重點監測的百貨、超市、專業專賣店、餐飲和電商等業態的百家企業銷售額33.4億元（人民幣，下同，約4.82億美元），年增5.4%。顯示在北京嚴格落實疫情防控措施下，北京百家零售、餐飲及電商企業銷售業績仍穩定成長，表現優於預期。

中共20大召開日期逼近，接連出現多起大學院校群聚疫情後，北京市加強疫情防控，規定進返京人員抵京後七天內不聚餐、不聚會，並且三天內要做兩次核酸檢測，由於進入北京趨嚴，讓北京在中秋連假期間，少掉很多外省市的觀光客，讓外界擔心當地的內需消費可能受創。

另外，中國文化和旅遊部數據中心測算，今年中秋節假期，中國國內旅遊出遊7340.9萬人次，年減16.7％，恢復至2019年同期的72.6％；實現國內旅遊收入286.8億元，年減22.8％，恢復至2019年同期的60.6％。

中新社報導，北京市商務局表示，今年中秋假期，北京各級商務部門和商業服務業企業嚴格落實疫情防控要求，糧油、蔬果、豬肉等生活必需品供應充足，價格平穩，多家超市及生鮮電商企業按日常兩倍以上規模加大外埠基地蔬菜直接採購量，滿足節日消費需求。

北京商務局指出，今年月餅、水果、酒類、大閘蟹禮盒等備受青睞，銷售穩增，北京稻香村近20種口味的散售月餅、十餘款禮盒月餅傳承美味，石榴、葡萄、鮮棗、西梅等秋令水果搶灘市場。

與此同時，老字號在中秋節推出「月色」菜肴熱賣，例如砂鍋居「花好月圓」、烤肉季「懷中抱月」等，數據顯示，重點監測的餐飲企業銷售額在中秋假期年增1.2%。在文藝表演方面，「京彩文化消費嘉年華」快閃表演、「潮朝陽消費周」藝術展、北京漢服文化節、國潮·街頭藝術節等共462場精采演出、52場美術展覽和1083場文化活動。

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