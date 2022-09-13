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中國-東協跨境電商快速增長 上半年貿易額達5449億美元

財經新聞組／綜合報導
近年來，中國與東協跨境電商發展如火如荼發展，中國跨境電商博覽會也會設交流服務平臺。（新華社）
近年來，中國與東協跨境電商發展如火如荼發展，中國跨境電商博覽會也會設交流服務平臺。（新華社）

「這是中國的茉莉花茶，喝起來非常清香」、「這是螺螄粉，聞著臭吃著香，一定要嘗嘗」……，在位於廣西壯族自治區南寧市的Lazada跨境生態創新服務中心，來自馬來西亞的留學生佩麗雅向東南亞網友們推介中國特色商品，不時與直播間網友互動。

新華社報導，近年來，中國-東協跨境電商發展如火如荼。在廣西啟迪創新跨境電子商務有限公司與阿里巴巴合作推進的Lazada跨境生態創新服務中心，許多像佩麗雅一樣的東協友人在不同的直播間裏有條不紊地用越南語、泰語、馬來語等語言直播帶貨。

在中國求學八年的佩麗雅笑稱自己趕上了跨境直播的風口（發展機遇）：「我把中國的特產介紹到馬來西亞，也把馬來西亞的咖啡和榴蓮介紹到中國，直播就像連接我和遠方家人的紐帶。」

數據顯示，今年1月至7月，中國-東協貿易額達到5449億美元，同比增長13.1%，占中國外貿進出口總額的比重提高到15%。隨著經貿往來不斷密切，中國與東協國家在數位經濟、電子商務等領域合作愈發深入。

廣西毗鄰東南亞，是跨境電商進出口業務往來重要樞紐。近年來，廣西積極打造中國-東協跨境電商基地，培育面向東協的跨境電商物流體系，推動跨境電商進出口貿易快速增長。廣西南寧市、崇左市先後獲批國家級跨境電子商務綜合試驗區。

廣西壯族自治區自貿辦專職副主任白嵐介紹，廣西自貿試驗區已陸續引進包括Lazada在內的100多家電商平台及企業，今年前七個月，廣西自貿試驗區跨境電商進出口交易額達96.45億人民幣，同比增長約96%。

廣西啟迪創新跨境電子商務有限公司總經理丁國勳表示，東南亞消費升級不斷加快，中國與東南亞在跨境電商合作潛力巨大，各種需求日益增長，人們的生活水平也在提高，相信東南亞跨境電子商務市場還有廣闊的增長空間。

電商 東南亞 越南

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