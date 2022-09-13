中國-東協跨境電商快速增長 上半年貿易額達5449億美元

近年來，中國與東協跨境電商發展如火如荼發展，中國跨境電商博覽會也會設交流服務平臺。（新華社）

「這是中國的茉莉花茶，喝起來非常清香」、「這是螺螄粉，聞著臭吃著香，一定要嘗嘗」……，在位於廣西壯族自治區南寧市的Lazada跨境生態創新服務中心，來自馬來西亞的留學生佩麗雅向東南亞 網友們推介中國特色商品，不時與直播間網友互動。

新華社報導，近年來，中國-東協跨境電商 發展如火如荼。在廣西啟迪創新跨境電子商務有限公司與阿里巴巴合作推進的Lazada跨境生態創新服務中心，許多像佩麗雅一樣的東協友人在不同的直播間裏有條不紊地用越南 語、泰語、馬來語等語言直播帶貨。

在中國求學八年的佩麗雅笑稱自己趕上了跨境直播的風口（發展機遇）：「我把中國的特產介紹到馬來西亞，也把馬來西亞的咖啡和榴蓮介紹到中國，直播就像連接我和遠方家人的紐帶。」

數據顯示，今年1月至7月，中國-東協貿易額達到5449億美元，同比增長13.1%，占中國外貿進出口總額的比重提高到15%。隨著經貿往來不斷密切，中國與東協國家在數位經濟、電子商務等領域合作愈發深入。

廣西毗鄰東南亞，是跨境電商進出口業務往來重要樞紐。近年來，廣西積極打造中國-東協跨境電商基地，培育面向東協的跨境電商物流體系，推動跨境電商進出口貿易快速增長。廣西南寧市、崇左市先後獲批國家級跨境電子商務綜合試驗區。

廣西壯族自治區自貿辦專職副主任白嵐介紹，廣西自貿試驗區已陸續引進包括Lazada在內的100多家電商平台及企業，今年前七個月，廣西自貿試驗區跨境電商進出口交易額達96.45億人民幣，同比增長約96%。

廣西啟迪創新跨境電子商務有限公司總經理丁國勳表示，東南亞消費升級不斷加快，中國與東南亞在跨境電商合作潛力巨大，各種需求日益增長，人們的生活水平也在提高，相信東南亞跨境電子商務市場還有廣闊的增長空間。