航太晶片革命 台廠聯發科轉投資晶心科搶商機

美國太空 總署（NASA ）導入首顆RISC-V架構核心處理器，用來作為高效能航天計算（HPSC）核心處理器，運算能力是現今晶片 的100倍。

隨著效能大幅提升，為航太任務帶來新的可能性，不僅意味RISC-V陣營跨出一大步，更象徵未來包括聯發科轉投資晶心科在內的RISC-V陣營成員，有機會將營運觸角延伸至太空。由於航太用晶片毛利率高，也將推升相關廠商後續獲利能力。

RISC-V架構是近年新興的晶片設計架構，打破過往x86、安謀（ARM）等主流架構長期由歐美業者壟斷的局面。近年美中科技戰延燒，美國阻撓中國大陸廠商獲取美系業者的晶片，RISC-V架構成為中企突圍、完成晶片自主設計開發的出口。

NASA證實RISC-V架構晶片具備「上太空」的能耐，等同為該架構晶片效能背書。業界指出，由於NASA的需求高度客製化，若採用x86、安謀架構，只能向英特爾、安謀請求更改指令集，RSIC-V的開源指令集架構特性，反而成為NASA選擇的一大重點。

業界看好，隨著NASA率先選擇RISC-V架構，有望吸引更多業者投入。就台灣業者來看，聯發科轉投資RISC-V處理器矽智財（IP）廠晶心科，可望受惠市場規模擴大，營運後市可期。

晶心科深耕RISC-V市場，目前已打入中控觸控螢幕、儀表板及低功率雷達等處理器矽智財供應鏈。法人認為，隨著北美地區客戶案件陸續放量，晶心科今年科營收有望達成年增二至三成的目標。

晶心科也全力衝刺車用市場，法人看好，隨著車用電子市場持續成長，晶心科可望大啖車用產品權利金及量產後的權利金商機。據悉，晶心科先前曾以智慧鏡頭處理器矽智財獲得IC設計廠採用，並應用在日系知名車廠中，在車用相關商機具備發展潛力下，晶心科有望藉此擴充業績動能。

根據NASA揭露的資訊，此次採用新創公司SiFive設計的RISC-V架構核心處理器，該案金額達5000萬美元。據了解，SiFive為NASA打造的CPU，將取代PowerPC架構的RAD750。

由於PowerPC同屬RISC（精簡指令集）聯盟，加上該顆晶片推出超過20年，也搭載在「好奇號」等火星探測器執行過無數任務，象徵RSIC-V即使在極端環境下也能完成任務，獲得NASA青睞。