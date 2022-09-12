全球最賺錢App 騰訊上半年33億美元霸榜

據分析機構Sensor Tower Store Intelligence最新報告，在全球遊戲和非遊戲App 發行商中，騰訊今年上半年以約33億美元的收入位居榜首，這比第二名的字節跳動（約13億美元）高出153％。騰訊僅憑藉「王者榮耀」和「絕地求生」等常年霸榜的線上遊戲產品就吃掉全球超過7％遊戲內購收入。

Sensor Tower分析了90萬家遊戲和非遊戲App發行商發現，9000家（1％）在蘋果 的App Store和Google Play上共獲得720億次安裝（近79％），其餘99％的發行商App獨立安裝量總計達150億次，下載市占約21％。儘管這些頭部發行商仍占下載量和收入的大部分，但這已經是2019年以來的最低水準。

收入方面，全球前1％的發行商（約1800家）合計占據總收入的91％，約420億美元；其餘18萬3000家公司共占9％的市場，即40億美元。

如果單純只看手機 遊戲部分，則頭部發行商領先優勢更大。最新數據表示，排名前1％的遊戲發行商吃掉了今年上半年約93％的收入，大概460家遊戲發行商共實現270億美元的收入。