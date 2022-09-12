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蘋果新品「三響砲」 鴻海大贏家有助第四季營收

記者陳昱翔、蕭君暉／綜合報導

蘋果iPhone 14 Pro系列官網預購報佳音之際，兩款穿戴新品包括Apple Watch" rel="154292">Apple Watch Ultra、AirPods Pro 2預購也傳來好消息，蘋果新品「三響砲」，鴻海不僅是iPhone 14 Pro系列獨家供應商，也是Apple Watch Ultra主力供應商，通吃蘋果高階產品，成為最大贏家。

蘋果8日舉辦新品發表會後，新產品隨後啟動預購，iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max先傳來好消息，蘋果官網顯示，現在預購這兩款Pro版新機要等兩個月才能拿到貨。

iPhone 14 Pro系列預購報佳音之際，蘋果新款智慧手表也報捷，尤其Apple Watch Ultra現在預訂海洋表帶與越野表環，必須等到10月底至11月初才能到貨。至於新款真無線藍牙耳機AirPods Pro 2，目前在美國市場下訂，9月23日可以到貨，顯示AirPods Pro 2也有一定的出貨數量。

蘋果新品「三響砲」，鴻海通吃高階iPhone與最紅的Apple Watch Ultra訂單，成為大贏家。AirPods Pro 2方面，主力代工廠為中國立訊，台廠則有美律、新日興、景碩、臻鼎-KY、欣興等協助供貨，也將受惠。

鴻海董事長劉揚偉之前在法說會中就表示，將今年全年營運目標由持平去年調升為優於去年，主要是消費智能產品（例如iPhone）由原先預估的下緣（低標）調高至上緣（高標）。他強調，鴻海主攻中高階產品，受通膨影響有限，並將進入傳統出貨旺季，下半年不看淡。

蘋果今年首度針對專業運動人士，發表Apple Watch Ultra，把智慧手表的版圖由日常生活使用，拓展到極限運動的專業人士，此舉可望進一步擴大蘋果在智慧手表的市占率，維持其全球智慧手表龍頭地位。

法人指出，Apple Watch Ultra和Apple Watch 8訂價是一般Apple Watch價格的一倍，隨著平均出貨單價（ASP）的大幅提升，對挹注鴻海第四季營收，也將有正面幫助。

目前蘋果官網共有三款Apple Watch Ultra，分別是高山表環、越野表環與海洋表帶。其中以越野與海洋兩款最受歡迎，下訂之後，等待到貨時間要約兩個月。

蘋果 Apple Watch Apple

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