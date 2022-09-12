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美監管部門將赴港核查 中概股避免在美下市有譜

記者戴瑞芬／綜合報導
美國將在中秋節後啟動赴港核查中概股審計監管，阿里巴巴等列為首波接受審計監管的名單。（路透）
美國將在中秋節後啟動赴港核查中概股審計監管，阿里巴巴等列為首波接受審計監管的名單。（路透）

美中「審計監管合作協議」在8月底拍板，瀕臨退市風險的中概股，能否等來「柳暗花明」有最新進展，傳中秋節後美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）就將啟動赴港核查，將進行兩個月至11月11日。而阿里巴巴等列為首波接受審計監管的名單。

中證監、中國財政部與PCAOB在8月26日簽署審計監管合作協定。根據協議，美國PCAOB人員將前往香港進行審計監察。美國預計在今年年底前完成對中國是否遵守了美國法規的評估，因此，中秋節後將快馬加鞭派出人馬，香港商報報導，PCAOB預計中港中秋連假結束隔天（即12日）就將到香港核查在美上市中資公司的審計紀錄，預計需時兩個月，逗留至11月11日。

報導並指，阿里巴巴及其他在美國上市的中國企業，列為首先接受審計監管名單。

據統計，有逾160家公司被美國證監會認定未遵守美國的審計規則，其中包括中國互聯網巨頭阿里巴巴集團控股、京東集團股份和拼多多。而有130家在美上市中國公司還沒有被列入未遵守規定的公司名單。

美股上市，卻因中國堅持審計工作底稿不能外洩，導致美中爭議僵持逾十年。在美中兩國因貿易、人權等問題陷入分歧、中概股瀕臨自美股退市之際，美國與中國8月26日簽署審計監管合作協議，各界認為北京政府作出罕見的讓步。

雖然中方提出，美方須通過中方監管部門獲取審計底稿等文件，並在中方參與和協助下對會計師事務所相關人員開展訪談和問詢；不過，港媒報導，美方希望完全獨立採證。

而在美方赴港進行審計監管後，是否中概股自美退市的風險真正解除？中證監表示，會與美方監管部門以專業務實的態度積極推進合作，且對合作效果作出客觀評估。如果後續合作可以滿足各自監管需求，則有望解決中概股審計監管問題，從而避免自美被動退市。

香港 美股 北京

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