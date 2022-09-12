疫情衝擊中國連鎖業 餐飲、超市最慘澹

受到疫情 的影響，中國四分之三的連鎖企業凈利潤下滑。中國連鎖經營協會10日發布「上市連鎖企業關鍵指標分析」，該報告選取在A股、港股、美股上市的服裝服飾、百貨、超市、綜合零售、電商 等68家中國巨頭連鎖企業，並對其2019年至2022年中報數據進行對比分析，發現有四分之三樣本企業淨利潤低於疫情前。

分析顯示，樣本企業營收增速高於消費品零售（汽車除外）增速，僅四成企業營收超過疫情前水平。在中國疫情多點散發下，上市樣本企業2019至2022年上半年營收年均複合增長率（CAGR）達到5.5%，高出同期社零統計中消費品零售額（汽車除外）的CAGR3.6個百分點。

另從分類來看，電商企業CAGR最高，達20.9%，其後為藥店、家居專業店、食品專賣、服裝服飾等，CAGR分別為12.4%、3.4%、3%與2.5%。此外，CAGR最低為家電專業店，為-25.3%，其他包括綜合零售、百貨、超市與餐飲等呈現負增長，CAGR分別為-15.6%、-11.2%、-1.9%與-0.9%。

毛利率 方面，全部樣本企業毛利率平均值保持在30%-37%區間。

其中，百貨、家居、家電專業店企業毛利率呈上升態勢，今年上半年毛利率高於2019年同期；電商、餐飲企業毛利率下降，2022上半年毛利率低於2019同期；食品專業專賣店企業毛利率恢復中，目前仍低於疫情前同期水平。

淨利潤部分，高於疫情前水平的有17家樣本企業，其中13家來自於服飾、電商和藥店三個分類。此外，餐飲和超市的利潤最慘澹，分類下的全部樣本企業今年年上半年淨利潤均低於2019年同期。

另外，除了電商全部樣本企業資產負債率低於疫情前，其他分類樣本企業中，有超過七成企業資產負債率較2019年同期上升。這些資產負債率上升的企業中，又有超過一半的企業高於10個百分點。

不過，從近期其他統計來看，電商與藥房的淨利增長正趨緩。

據界面新聞整理六家上市電商服務企業財報，今年上半年皆遭遇營收、歸母淨利潤下滑，分析認為不能全歸咎疫情，是受到流量紅利消失影響。

在上市連鎖藥局方面，據財聯社報導，該行業營收增速重回正軌，淨利增長則普遍趨緩甚至出現下降，分析則認為是受到疫情反覆影響。