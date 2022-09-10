台美利差續擴大 台幣測試31關卡

歐洲央行 （ECB）一如預期升息 3碼（1碼為0.25個百分點），國際美元受抑走貶，帶動9日亞幣升值，因中秋連假休市的台北匯市可能在下周一（12日）補升。惟匯銀主管指出，台美利差持續擴大，新台幣難脫貶值格局，最快下周測試31元兌1美元重要心理關卡。

匯銀主管指出，新台幣仍面臨諸多不利因素，包含避險資金轉入美元、歐美景氣衰退帶動消費動能減緩、全球科技業景氣高峰已過及台灣出口動能正在減弱。

同時，中央銀行總裁楊金龍已經示警，明年為全球經濟是否陷入低成長伴隨高通膨或經濟衰退的關鍵年。另外，9月台股 仍有2,000多億元股息陸續發放，外資如果領錢落跑，新台幣貶值壓力大增。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出 ，歐洲央行升息3碼，但歐洲是否有本錢繼續升息不無疑問，相比歐洲，除非美國硬著陸或衰退風險升溫，否則市場預期美國9月升息3碼、11月升息2碼機率不低。

林啟超說，下周一新台幣開盤的確有機會先稍微穩住貶勢，全球股市氣氛不差，台股本8日收漲，新台幣下周一表現，預期將與亞幣昨日彈升狀況差不多，但大方向仍有貶破31元壓力。

林啟超解釋，楊金龍日前談到，台灣今明兩年經濟會放緩，明年通膨有望回落到2％以下，預期央行9月貨幣政策不會比6月強，台美利差會進一步擴大。