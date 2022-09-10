我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

歐記健保費用明年擬大調漲 最高可能達20%

台美利差續擴大 台幣測試31關卡

記者楊筱筠／綜合報導

歐洲央行（ECB）一如預期升息3碼（1碼為0.25個百分點），國際美元受抑走貶，帶動9日亞幣升值，因中秋連假休市的台北匯市可能在下周一（12日）補升。惟匯銀主管指出，台美利差持續擴大，新台幣難脫貶值格局，最快下周測試31元兌1美元重要心理關卡。

匯銀主管指出，新台幣仍面臨諸多不利因素，包含避險資金轉入美元、歐美景氣衰退帶動消費動能減緩、全球科技業景氣高峰已過及台灣出口動能正在減弱。

同時，中央銀行總裁楊金龍已經示警，明年為全球經濟是否陷入低成長伴隨高通膨或經濟衰退的關鍵年。另外，9月台股仍有2,000多億元股息陸續發放，外資如果領錢落跑，新台幣貶值壓力大增。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出 ，歐洲央行升息3碼，但歐洲是否有本錢繼續升息不無疑問，相比歐洲，除非美國硬著陸或衰退風險升溫，否則市場預期美國9月升息3碼、11月升息2碼機率不低。

林啟超說，下周一新台幣開盤的確有機會先稍微穩住貶勢，全球股市氣氛不差，台股本8日收漲，新台幣下周一表現，預期將與亞幣昨日彈升狀況差不多，但大方向仍有貶破31元壓力。

林啟超解釋，楊金龍日前談到，台灣今明兩年經濟會放緩，明年通膨有望回落到2％以下，預期央行9月貨幣政策不會比6月強，台美利差會進一步擴大。

升息 央行 台股

上一則

土耳其iPhone 14 Pro 售價2193.15美元

下一則

航空業負債累累 成本仍急升

延伸閱讀

高利率、高通膨 2023何去何從

高利率、高通膨 2023何去何從
聯準會理事：對抗通膨 美國須持續升息政策至明年

聯準會理事：對抗通膨 美國須持續升息政策至明年
歐央行升息3碼 史上最大調幅

歐央行升息3碼 史上最大調幅
評估升息前景 股指先跌後升

評估升息前景 股指先跌後升

熱門新聞

中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。（歐新社）

中國為何連續7個月減持美債？

2022-09-04 10:53
經濟學家警告，如果美國陷入衰退，新加坡和泰國首當其衝。（路透）

美若衰退可能衝擊亞洲 最脆弱的是新加坡和「這國」

2022-09-05 00:40
「女股神」伍德的方舟投資管理公司（ARK）趁著輝達股價崩跌，敲進價值合計4,000萬美元的輝達股票。路透

輝達股價摔至52周低位 女股神伍德進場抄底

2022-09-02 12:02
蘋果公司7日發表iPhone 14系列新智慧手機。（美聯社）

比三星折疊機更難對付 iPhone 14面對「這兇悍對手」不敢漲價

2022-09-08 07:27
位於芬蘭灣的Portovaya加壓站。（路透）

俄羅斯宣布北溪無限期停供後 又說要從烏克蘭增加供氣

2022-09-03 06:44
美股早盤一度上漲，但在中午傳來俄羅斯無限期關閉北溪（Nord Stream）天然氣管線、歐洲能源供給可能更加吃緊，導致午後震盪走跌。（美聯社）

那斯達克和費半連六跌 有誰敢跟真正的大空頭Fed作對

2022-09-03 08:59

超人氣

更多 >
英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世
好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎

好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎
驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻
存退休老本 最怕這6件事來亂

存退休老本 最怕這6件事來亂
快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事