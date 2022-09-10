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中國債市 連7月資金外流 上月失血77億美元

記者黃雅慧／綜合報導

外資持續流出中國，據國際金融協會（IIF）統計，中國債券市場在8月流出77億美元，已是連續第七個月資金外流。另一方面，中國股市8月也僅有10億美元資金流入，今年迄今的流入規模為七年來最小。

而在中國以外的新興市場投資組合開始復甦，吸引資金的流入，股市流入203億美元，債市流入135億元。整體而言，在連續五個月資金流出後，新興市場8月首次270億美元的資金流入。7月資金流出107億美元，去年8月為流入102億美元。

IIF經濟學家Jonathan Fortun表示，未來幾個月，有幾個因素將影響資金流動，其中焦點落在通膨何時見頂，以及中國經濟的前景發展。綜觀整個2022年，中國股市和債市投資組合的資金流動受到很大的影響。

今年以來，外資資金持續流出中國。此前據巴克萊數據顯示，今年年初至7月，亞洲債市淨流出695億美元，其中中國是外流資金最多的國家，流出量達69億美元。其中2至4月，外資對中國債市拋壓尤大，巴克萊宏觀、外匯策略師張蒙分析，境外投資者可能受到人民幣貶值、對久期和套息預期減弱所進行的「去風險」行為。他並預期受到非居民需求復甦等影響，8月中國與亞洲債市會迎來溫和的資金流入。不過，儘管資金持續流出中國債市，部分機構對於中國債市仍保持信心。

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