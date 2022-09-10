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中國在岸離岸人民幣漲破6.94 官媒籲理性看待波動 無需擔憂破7

記者黃雅慧／綜合報導
美元持續強勢，9日在岸、離岸人民幣雙雙漲破6.94元的關口。（路透）
美元持續強勢，9日在岸、離岸人民幣雙雙漲破6.94元的關口。（路透）

美元持續強勢，人民幣貶值壓力仍大，9日在岸、離岸人民幣雙雙漲破6.94元的關口。人民幣對美元在岸午盤收報6.9192元，升447個基點。人民幣對美元離岸價一度升穿6.92元。官方開出的人民幣兌美元中間價報6.9098元，調升50個基點。

人民幣對美元匯率瀕臨破「7」大關，不過上海證券報指出「關鍵點位」並非關鍵。即便短期「破7」，也不意味開啟新一輪貶值周期，呼籲市場理性看待人民幣匯率的波動。

交易員指出，市場快速消化了美聯準會主席鮑爾對升息的鷹派發言，以及歐洲央行激進升息的影響，導致美元指數回調，人民幣也因而走升。

近期，面對持續貶值的人民幣，市場熱議人民幣匯率是否破「7」。對此，中國官媒8日刊文稱，「7」是市場重要心理關口，人民幣匯率曾分別因貿易摩擦和疫情因素在2019年8月和2020年5月「破7」。即便當下人民幣「破7」，這輪貶值主因在於美元指數較快上升而導致被動下調。

文章同時指出，近年人民幣匯率波動彈性變大，市場無需擔憂人民幣破「7」，因為決定人民幣匯率走勢的關鍵在自身，隨著中國內部經濟修復、國際收支狀況保持順差，人民幣走勢終將回歸基本面。與其關注具體點位，不如秉持「匯率風險中性」原則，做好匯率避險。

人行副行長劉國強此前也提及，短期內人民幣匯率雙向波動是一種常態，不會出現「單邊市」。且「匯率的點位是測不准的，大家不要去賭某個點。合理均衡、基本穩定是我們喜聞樂見的，我們也有實力支撐。」

匯率 指數 升息

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