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中國物價指數同時「剪刀差」翻轉 近一年多來首見

記者林宸誼／綜合報導

疫情多點散發，各地實行不同程度的封控措施，抑制支出需求影響，中國8月消費者物價指數（CPI）年增2.5%，工業生產者出廠價格指數（PPI）年增2.3%，升幅回落，同時「剪刀差」出現翻轉（指CPI超PPI）。

原本PPI和CPI剪刀差擴大，意味生產成本與消費價格拉鋸加大，將面臨較高的通貨膨脹，有滯漲的警訊。8月則出現2021年來物價剪刀差首次反轉 ，透露通膨有降溫跡象。

路透分析指出，中國經濟正面臨放緩壓力及偏冷的核心需求，數據讓市場對通膨的擔憂再降溫，讓官方在貨幣、財政，以及產業政策的配合上提供更靈活的空間。未來幾個月官方將加快投資項目落地，以投資促進消費，並擴大有效信貸需求。

中新經緯報導，植信投資研究院研究員丁宇佳表示，CPI同比超過PPI，這是2021年來物價剪刀差首次反轉。丁宇佳進一步指出，一方面，隨著歐美堅定推動加息、海外衰退風險加劇壓制國際大宗商品價格，加上境內需求不振、散發疫情或再次擾動生產修復進程，PPI同比將繼續大幅回落。

另一方面，境內輸入性價格傳導壓力減輕、疫情防控常態化、保供穩價有力有序的背景下，過去PPI大幅波動的特徵明顯減弱，在未來半年甚至更長一段時間內，CPI高、PPI低的局勢可能會持續。

新華社財經報導，民生銀行首席經濟學家溫彬分析，從國際因素看，國際需求回落加上美元指數持續上漲，導致國際原油、有色金屬等大宗商品價格下降；從境內因素看，部分行業市場需求偏弱，境內工業品價格走勢整體下行。

疫情 投資 指數

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