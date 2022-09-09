我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

萬科董事會主席郁亮改口：中國房市看見點點微光

記者黃雅慧／綜合報導
萬科董事會主席郁亮改口房產「黑鐵時代」論調。（視頻截圖）
萬科董事會主席郁亮改口房產「黑鐵時代」論調。（視頻截圖）

多次對於中國房產行業做出準確預言的萬科集團董事會主席郁亮，今年初曾提出示警，指房產「黑鐵時代」來臨，要縮衣節食活下去。但近期郁亮一改口風，換給行業傳遞信心，要市場不要恐慌。

郁亮出席萬科集團媒體交流會上強調，在今年股東大會後，兩個月內走訪35個城市，100多個項目。從住宅銷售項目、商業項目、物流業務等基層員工的努力上，「看見了點點微光」。

中國房產行業持續陷入低迷，而郁亮在股東大會上提到「微光」，似乎給行業提供了信心，引起外界注意。郁亮解釋，當前不少地產企業都將注意力放在融資上，但他在走訪35個城市後，從住宅銷售、商業等項目基層員工努力上看到了微光。他還說，「光明比金錢重要」，儘管再困難，也不能丟了自己的手藝，否則真的就沒機會了。

郁亮表示，萬科對自身要求是，「市場特別好的時候，不能貪婪，不好的時候，也不要恐懼。」不能貪婪是相信能力最重要，安全比增長更重要，能力比規模還重要；市場不好的時候也別恐懼，房地產市場是個人民幣10兆元（約1.4兆美元）級的市場，不可能說沒有就沒有，如果市場收縮過頭，自然有恢復動能。

郁亮還指出，萬科的發展邏輯始終是八個字：「尊重常識、敬畏市場」。常識就是沒有一個單邊上揚、永遠高槓桿的市場，當然也沒有一個永遠下跌，深不見底的市場。他強調，市場有高有低要有敬畏之心，萬科一直相信沒有做完的生意，只有做不好的生意。

今年2月，郁亮在萬科集團以「敢拚就會贏」為主題的年會上講話表示，行業進入到「黑鐵時代」，且集團處於背水一戰的一年，因此在企業文化上要營造節表縮時的戰時氛圍；不過，6月底，郁亮在股東大會上指出，短期市場已經觸底，正在緩慢溫和修復。且房產業不一定是最難一個，沒有理由躺平，他提到房產是千年行業，常做常有，常做常新。

郁亮坦言，7、8月和6月之間的銷售數據確實出現了比較明顯的落差。6月的快速大幅回升，包含疫情回補、季節性等短期因素的影響。但7月以來，出現了停貸事件等新問題，一些出險企業無法完成交樓，對消費者買房的信心造成一定影響。

郁亮今年來對房產業談話 黃雅慧／製表
郁亮今年來對房產業談話 黃雅慧／製表

疫情 房地產 融資

上一則

阿里「雙11」提前開戰 10月24日預售 31日首波開賣 不用熬夜購物

延伸閱讀

總能從喬布斯教誨取經 庫克追憶：我人生中最好的導師

總能從喬布斯教誨取經 庫克追憶：我人生中最好的導師
20大歡迎中外採訪 限在京記者赴現場

20大歡迎中外採訪 限在京記者赴現場
碧桂園：中國房市已進入寒冬 萬科：須生火取暖

碧桂園：中國房市已進入寒冬 萬科：須生火取暖
習近平邁向第3任 中共20大10月16日召開

習近平邁向第3任 中共20大10月16日召開

熱門新聞

中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。（歐新社）

中國為何連續7個月減持美債？

2022-09-04 10:53
經濟學家警告，如果美國陷入衰退，新加坡和泰國首當其衝。（路透）

美若衰退可能衝擊亞洲 最脆弱的是新加坡和「這國」

2022-09-05 00:40
「女股神」伍德的方舟投資管理公司（ARK）趁著輝達股價崩跌，敲進價值合計4,000萬美元的輝達股票。路透

輝達股價摔至52周低位 女股神伍德進場抄底

2022-09-02 12:02
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

2022-09-01 06:45
位於芬蘭灣的Portovaya加壓站。（路透）

俄羅斯宣布北溪無限期停供後 又說要從烏克蘭增加供氣

2022-09-03 06:44
蘋果公司7日發表iPhone 14系列新智慧手機。（美聯社）

比三星折疊機更難對付 iPhone 14面對「這兇悍對手」不敢漲價

2022-09-08 07:27

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況