萬科董事會主席郁亮改口：中國房市看見點點微光

萬科董事會主席郁亮改口房產「黑鐵時代」論調。（視頻截圖）

多次對於中國房產行業做出準確預言的萬科集團董事會主席郁亮，今年初曾提出示警，指房產「黑鐵時代」來臨，要縮衣節食活下去。但近期郁亮一改口風，換給行業傳遞信心，要市場不要恐慌。

郁亮出席萬科集團媒體交流會上強調，在今年股東大會後，兩個月內走訪35個城市，100多個項目。從住宅銷售項目、商業項目、物流業務等基層員工的努力上，「看見了點點微光」。

中國房產行業持續陷入低迷，而郁亮在股東大會上提到「微光」，似乎給行業提供了信心，引起外界注意。郁亮解釋，當前不少地產企業都將注意力放在融資 上，但他在走訪35個城市後，從住宅銷售、商業等項目基層員工努力上看到了微光。他還說，「光明比金錢重要」，儘管再困難，也不能丟了自己的手藝，否則真的就沒機會了。

郁亮表示，萬科對自身要求是，「市場特別好的時候，不能貪婪，不好的時候，也不要恐懼。」不能貪婪是相信能力最重要，安全比增長更重要，能力比規模還重要；市場不好的時候也別恐懼，房地產 市場是個人民幣10兆元（約1.4兆美元）級的市場，不可能說沒有就沒有，如果市場收縮過頭，自然有恢復動能。

郁亮還指出，萬科的發展邏輯始終是八個字：「尊重常識、敬畏市場」。常識就是沒有一個單邊上揚、永遠高槓桿的市場，當然也沒有一個永遠下跌，深不見底的市場。他強調，市場有高有低要有敬畏之心，萬科一直相信沒有做完的生意，只有做不好的生意。

今年2月，郁亮在萬科集團以「敢拚就會贏」為主題的年會上講話表示，行業進入到「黑鐵時代」，且集團處於背水一戰的一年，因此在企業文化上要營造節表縮時的戰時氛圍；不過，6月底，郁亮在股東大會上指出，短期市場已經觸底，正在緩慢溫和修復。且房產業不一定是最難一個，沒有理由躺平，他提到房產是千年行業，常做常有，常做常新。