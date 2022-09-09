我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

台積8月營收創高 飛越2000億台幣

記者尹慧中／綜合報導
台積營收創新高，首度飛越2000億元大關。（路透）
台積營收創新高，首度飛越2000億元大關。（路透）

台積電8日公布8月合併營收首度飛越台幣2000億元（約64.7億美元）大關、達台幣2181.32億元（約70.6億美元），連續二個月創新高，月增16.8%，年增58.7%，反映蘋果iPhone 14系列新機拉貨效應與新台幣貶值帶來的正面助力。

台積電前八月合併營收台幣1.43兆元（約463.1億美元），較去年同期增加43.5%。儘管業績持續創高，受先進製程需求有疑慮、明年產能利用率鬆動等傳聞影響，外資8日持續賣超台積電7300張，連六賣，終場小漲台幣2.5元、收台幣475元；周四ADR早盤平盤附近震盪。

業界人士分析，蘋果發表四款iPhone 14系列新機，無論是入門款的iPhone 14與iPhone 14 Plus搭載的A15晶片，或高階款的iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max搭載的最新A16晶片，都由台積電獨家代工，業界預估新機今年底備貨量9000萬支起跳、上看9500萬支，台積電成為大贏家。

此外，蘋果自行研發的M系列筆電處理器性能卓越，推升MacBook熱銷，M系列處理器也由台積電獨家操刀，同步帶旺台積電業績。另一方面，新台幣貶勢未止，台積電多以美元計價，享有匯率優勢，也是推升業績的助力。

台積電不評論單一客戶訊息，業界人士認為，儘管近期半導體業砍單傳聞不斷，若後續蘋果新機銷售狀況佳，有助台積電業績持續維持高檔。

台積電先前法說會上預期，本季營收估達198億美元至206億美元，平均值約202億美元，季增11.2%。以台積電第3季匯率假設為新台幣29.7元兌1美元基礎上，法人推估，台積電單季新台幣營收有望介於台幣5880億元至約台幣6118億元，平均值約台幣6000億元，因匯率有利因素，讓新台幣季增幅將大於美元營收預測。台積電7、8月累計合併營收台幣4048.95億元，法人推估，台積電第3季財測達成率已接近平均值67%，代表台積電第3季財測有望順利達標。

研究機構ICinsights最新預測指出，三星受記憶體市場報價暴跌與庫存調整拖累，本季三星將痛失全球半導體廠營收龍頭寶座，估計單季營收降至約182.9億美元，台積電可望取代三星，成為龍頭。該機構並分析，從台積電去年以美元營收估算，占全球半導體市場約18.5%，估計今年第3季占比將上升至25%。

台積電 營收 iPhone

上一則

亞洲航空業熱轉 股價高飛

下一則

日本官方喊話 遏止日圓續貶

延伸閱讀

新iPhone在俄國也買得到 莫斯科祭出這種方案繞過制裁

新iPhone在俄國也買得到 莫斯科祭出這種方案繞過制裁
iPhone 14沒新意 連喬布斯女兒也發哏圖開酸

iPhone 14沒新意 連喬布斯女兒也發哏圖開酸
蘋果新機登場 通膨下沒漲價 跌破專家眼鏡

蘋果新機登場 通膨下沒漲價 跌破專家眼鏡
比三星折疊機更難對付 iPhone 14面對「這兇悍對手」不敢漲價

比三星折疊機更難對付 iPhone 14面對「這兇悍對手」不敢漲價

熱門新聞

中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。（歐新社）

中國為何連續7個月減持美債？

2022-09-04 10:53
經濟學家警告，如果美國陷入衰退，新加坡和泰國首當其衝。（路透）

美若衰退可能衝擊亞洲 最脆弱的是新加坡和「這國」

2022-09-05 00:40
「女股神」伍德的方舟投資管理公司（ARK）趁著輝達股價崩跌，敲進價值合計4,000萬美元的輝達股票。路透

輝達股價摔至52周低位 女股神伍德進場抄底

2022-09-02 12:02
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

2022-09-01 06:45
位於芬蘭灣的Portovaya加壓站。（路透）

俄羅斯宣布北溪無限期停供後 又說要從烏克蘭增加供氣

2022-09-03 06:44
蘋果公司7日發表iPhone 14系列新智慧手機。（美聯社）

比三星折疊機更難對付 iPhone 14面對「這兇悍對手」不敢漲價

2022-09-08 07:27

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況