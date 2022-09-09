台積8月營收創高 飛越2000億台幣

台積營收創新高，首度飛越2000億元大關。（路透）

台積電 8日公布8月合併營收 首度飛越台幣2000億元（約64.7億美元）大關、達台幣2181.32億元（約70.6億美元），連續二個月創新高，月增16.8%，年增58.7%，反映蘋果iPhone 14系列新機拉貨效應與新台幣貶值帶來的正面助力。

台積電前八月合併營收台幣1.43兆元（約463.1億美元），較去年同期增加43.5%。儘管業績持續創高，受先進製程需求有疑慮、明年產能利用率鬆動等傳聞影響，外資8日持續賣超台積電7300張，連六賣，終場小漲台幣2.5元、收台幣475元；周四ADR早盤平盤附近震盪。

業界人士分析，蘋果發表四款iPhone 14系列新機，無論是入門款的iPhone 14與iPhone 14 Plus搭載的A15晶片，或高階款的iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max搭載的最新A16晶片，都由台積電獨家代工，業界預估新機今年底備貨量9000萬支起跳、上看9500萬支，台積電成為大贏家。

此外，蘋果自行研發的M系列筆電處理器性能卓越，推升MacBook熱銷，M系列處理器也由台積電獨家操刀，同步帶旺台積電業績。另一方面，新台幣貶勢未止，台積電多以美元計價，享有匯率優勢，也是推升業績的助力。

台積電不評論單一客戶訊息，業界人士認為，儘管近期半導體業砍單傳聞不斷，若後續蘋果新機銷售狀況佳，有助台積電業績持續維持高檔。

台積電先前法說會上預期，本季營收估達198億美元至206億美元，平均值約202億美元，季增11.2%。以台積電第3季匯率假設為新台幣29.7元兌1美元基礎上，法人推估，台積電單季新台幣營收有望介於台幣5880億元至約台幣6118億元，平均值約台幣6000億元，因匯率有利因素，讓新台幣季增幅將大於美元營收預測。台積電7、8月累計合併營收台幣4048.95億元，法人推估，台積電第3季財測達成率已接近平均值67%，代表台積電第3季財測有望順利達標。

研究機構ICinsights最新預測指出，三星受記憶體市場報價暴跌與庫存調整拖累，本季三星將痛失全球半導體廠營收龍頭寶座，估計單季營收降至約182.9億美元，台積電可望取代三星，成為龍頭。該機構並分析，從台積電去年以美元營收估算，占全球半導體市場約18.5%，估計今年第3季占比將上升至25%。