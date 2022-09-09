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阿里「雙11」提前開戰 10月24日預售 31日首波開賣 不用熬夜購物

記者黃雅慧／綜合報導
阿里巴巴8日預告10月24日開啟預售，並於10月31日首波開賣，雙11提前開戰，熱度能否回溫引發關注。（Getty Images）
阿里巴巴8日預告10月24日開啟預售，並於10月31日首波開賣，雙11提前開戰，熱度能否回溫引發關注。（Getty Images）

雙11提前開戰！阿里巴巴8日預告10月24日開啟預售，並於10月31日第一波開賣，11月10日第二波開賣，並將開賣時間提前至晚間8時，讓消費者不需再熬夜購物。阿里巴巴去年「雙11」完成人民幣5403億元（約776.6億美元）總商品成交額，較2020年的4982億元（約716.1億美元）增長約8.45%，增幅為近年最小，今年熱度能否回溫值得關注。

據新民晚報消息，阿里巴巴相關負責人透露，今年雙11天貓將為消費者提供一系列史無前例的驚喜，並為年輕人和中小企業的創業發展提供一系列幫扶舉措。

雙11由天貓自2009年開辦的網路促銷活動，儘管當時參與的商家數量與促銷力度有限，但營業額遠預期。數據顯示，2009年共有27個品牌參與，銷售額達人民幣5000萬元（約718.7萬美元）。而今年將是雙11購物狂歡節邁入第14個年頭。

公開資料指出，2021年雙11開售第一小時，淘寶和天貓超過2600個品牌成交額超過2020年首日全天。雙11當日0時至23時，淘寶天貓698個中小品牌的成交額實現從百萬級跨越至千萬級；78個2020年雙11成交額千萬級的品牌，在2021年雙11成交額突破人民幣億元大關。伴隨每年水漲船高的交易額數字，有觀點認為，電商行業在不確定環境下，仍保持著活力。

不過，如果將時間跨度拉長，以增速來看，天貓雙11的交易額增速其實在放緩中。據統計，2009年至2021年，天貓雙11交易額年增率分別為1700%、259%、468.5%、89.5%、57.7%、59.7%、32.3%、39.4%、26.9%、25.7%、85.6%、8.45%。

事實上，2021年的雙11已較以往略顯「冷清」。一方面在官方反壟斷大棒下，媒體並未大力宣傳，促銷活動顯得低調。比如去年天貓與京東均取消了實時成交額喜報。

另一方面，經過多年雙11磨練，消費者與電商平台愈發冷靜與成熟。去年雙11也逐步顯示趨勢：不再把希望寄託於雙11當天，而是將戰線拉長至一個月。如何吸引更多用戶活躍度，並使用戶停留時間更長，成為平台與商家追求的目標。不過，最主要的因素或在於，中國整體經濟環境不佳，加上疫情反覆、防控影響，民眾收入受到影響，連帶影響了消費力。

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