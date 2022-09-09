中企海外上市 歐洲首度超越美國

根據金融數據提供商Dealogic的資料顯示，歐洲今年首次超過美國，成為中國企業上市融資 最多的地區。具體而言，今年以來，有五家中國公司在瑞士蘇黎世和英國倫敦的證券 交易所融資超過21億美元。相比之下，在紐約上市的中國企業總融資額不足4億美元。

今年7月28日，中國證監會副主席方星海與瑞士財政部國務秘書斯托菲爾，共同宣布中瑞證券市場互聯互通存託憑證業務正式開通。杉杉股份、科達製造、國軒高科、格林美四家A股上市公司發行的GDR同日在瑞士交易所上市，募資總額超過15億美元。

此外，據第一財經不完全統計，方大炭素、樂普醫療、三一重工、健康元、韋爾股份、東鵬飲料等多家企業也已表示，擬發行GDR並在瑞交所上市。

相形之下，中國公司赴紐約籌資的熱情下降，中國企業在香港 的融資步伐也有所放緩。不過，香港仍是中國最大的離岸市場，今年至今的首次公開募股（IPO）總額仍達到66億美元。

中國金融機構一直在擴大其在歐洲金融中心的足跡。今年6月，大陸投行中金公司（CICC）的英國分支機搆成為瑞士交易所的第一家中國會員。8月，中國第二大券商華泰證券表示，正在瑞士蘇黎世和德國法蘭克福尋求獲得股票交易許可證，希望在歐洲加大影響力。