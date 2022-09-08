中國8月出口動能明顯轉弱 專家：將更倚重內需

中國7日公布，以美元計，8月出口年增7.1％，進口年增0.3％，兩項數據都低於前值和市場預期。（中通社）

全球經濟減速衝擊中國出口動能明顯轉弱。中國海關總署7日公布數據顯示，以美元計，8月出口年增7.1％，進口年增0.3％，兩項數據都低於前值和市場預期。分析人士指出，接下來在高基期和外需走弱背景下，中國出口增速下行將是基本趨勢，這意味著下半年穩增長將更倚重內需市場。

中國8月出口3149.2億美元，年增7.1％，明顯低於7月18％的增幅，亦低於市場預期；8月進口2355.3億美元，年增0.3％；與7月創紀錄的1012.6億美元貿易順差相比，8月順差793.9億美元，創5月上海解除封鎖以來的最低水準。

英大證券研究所所長鄭後成對澎湃新聞表示，8月摩根大通全球製造業PMI新訂單指數 48.2，較前值下行0.7個百分點，連續兩個月位於榮枯線50之下，預示全球需求進入收縮狀態，是中國8月出口增速大幅下行的主導因素。

受疫情 及先前旱情限電等因素影響，當前中國國內對上游原材料需求整體較弱，這是近期進口增速持續偏低的基本面因素。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，接下來中國國內經濟將保持恢復勢頭，但進口需求大幅擴張可能性較小，加上國際大宗商品價格還有下行趨勢，未來一段時間進口增速將大致保持低位波動態勢。

國泰君安國際首席經濟學家周浩認為，中國出口疲軟似乎比預期來得早，因為最近的航運數據表明，隨著航運價格大幅下跌，美國和歐盟 的需求已經放緩。公開資料顯示，中國8月八大主要港口外貿貨櫃輸送量年增速走弱至-0.1％，而7月為成長14.7％。

展望出口後市，鄭後成指出，去年8月、9月出口金額當月分別年增長25.41％、27.93％，去年基期較高，不利今年9月出口增長表現。王青表示，伴隨去年同期出口基期抬高，以及海外經濟下行態勢對出口影響進一步體現，預計9月出口增速有可能下降至5％左右。