潘石屹夫婦辭職 激勵SOHO中國股漲11%

中國房產開發公司「SOHO中國」7日在港交所公告稱，潘石屹已辭去董事會主席，其太太潘張欣也辭去公司行政總裁（CEO）職務，理由是兩人要專心支持藝術和慈善事業。受到該消息激勵，SOHO中國股價收盤大漲11%。

SOHO中國稱，潘石屹夫婦仍擔任執行董事，兩人共持有 SOHO中國63.93%的股份，仍是第一大股東。此外，公司並任命徐晉和錢霆擔任執行董事和聯席CEO，黃晶生被任命為董事會非執行主席、提名委員會主席和ESG委員會主席。

易簡財經報導，業內人士分析，大股東辭去職位，之後將公司私有化再整體出售股權的可能性較高，尤其SOHO中國的核心資產還不錯，公司負債低，安全性高，如今大股東不作怪了，很有可能國有資本來接盤，公司回歸價值發展。

此前SOHO中國曾陷入爭議。公司首席財務官倪葵陽因涉嫌公司股票內線交易正在接受警方調查；潘石屹曾考慮將SOHO中國約28.56億股股份以港幣236.57億元的價格出售給黑石集團。不過該案在去年8月被中國市場監管局以反壟斷法立案審查後，SOHO中國去年9月宣布，公司和黑石集團之間的這筆交易終止。

據SOHO中國2022年半年報顯示，今年上半年公司營收 約8.96億元（人民幣，下同，約1.29億美元），年增11%，營收全為租金 收入；毛利約7.42億元，年增13%；公司租賃業務毛利率約83%，2021年同期為82%；權益股東應占淨利潤 2億元，年增63%；經營利潤7.31億元，公司淨資產負債率約為44%，平均借貸成本約4.7%。

另外，由於新冠疫情，辦公大樓空置率回升，租金回落，直接影響到包租公SOHO中國的業績。截至6月底，除北京麗澤SOHO項目出租率微升外，公司其他自持物業出租率較2021年下滑，最大降幅 10%。