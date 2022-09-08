Google推新智慧手機 台廠鴻海、仁寶受惠

字母公司旗下Google宣布將於10月6日推出新一代的智慧手機Pixel 7。（路透）

字母公司旗下Google 宣布將於10月6日推出新一代的智慧手機 Pixel 7，以及首款智慧手表Pixel Watch，法人看好，代工組裝廠鴻海 、仁寶大吃蘋果及非蘋訂單，受惠最深。

法人指出，鴻海智慧手機業務除手握iPhone 14系列組裝訂單外，旗下富智康（FIH）也負責代工Google手機高階機款Pixel 7 Pro；隨著iPhone新機上市，有望激勵鴻海營收明顯彈升。

針對本季營運展望，鴻海審慎樂觀，惟仍須密切觀察通膨、疫情與供應鏈的後續變化，依目前能見度，第3季可望較去年同期成長。全年來看，鴻海重申8月法說會釋出的看法，預期將由原先持平去年，上調為優於去年。

仁寶則負責Google手機Pixel 7組裝生產，至於預期即將登場的Google首款智慧手表Pixel Watch，則將由廣達操刀代工。

外電報導，Google新裝置將自10月6日起，在旗下網路商城GoogleStore.com及紐約市的實體店面發售。據了解，即將上市的Google智慧手機Pixel 7，搭載的作業系統為安卓13、並配備自家定制的行動處理器Tensor。

Google在5月的I/O大會上，讓外界一窺手機Pixel 7和Pixel Watch的樣貌。字母執行長皮伽表示，Google過去幾年迅速擴編，但當前面臨諸多挑戰，他希望將Google營運效率提升20％，手段可能包括裁員。