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中國機器人產業快速增長 去年營收逾1300億人民幣

財經新聞組／綜合報導
中國穩居全球第一大工業機器人市場。圖為在北京舉行的2022世界機器人博覽會上，自動加油機器人吸引觀眾。（中新社）
中國穩居全球第一大工業機器人市場。圖為在北京舉行的2022世界機器人博覽會上，自動加油機器人吸引觀眾。（中新社）

中國工信部裝備工業一司副司長郭守剛6日表示，中國機器人產業規模快速增長，2021年機器人全行業營業收入超過1300億人民幣（約186.61美元）。其中，工業機器人產量達36.6萬台，比2015年增長了10倍，穩居全球第一大工業機器人市場。

新華社報導，郭守剛是在工信部6日舉行的「大力發展高端裝備製造業」記者會作出上述的表述。

郭守剛說，數據顯示，中國機器人產業規模快速增長，其中，工業機器人應用覆蓋國民經濟60個行業大類、168個行業中類。據有關機構統計，2021年中國製造業機器人密度達到每萬人超300台，比2012年增長約13倍。

此外，服務機器人在餐飲、教育、醫療、物流等領域廣泛應用。比如，剛剛閉幕的2022年中國國際服務貿易交易會上，美團展示了自動配送車和配送無人機，通過智能化調度實現自動化配送，將物流效率進一步提升。天眼查數據顯示，截至目前，中國有服務機器人相關企業43.9萬餘家，其中，2022年1至8月新增註冊企業7.9萬餘家。

「機器人在越來越多的領域大顯身手，不斷孕育出新產業新模式新業態。」郭守剛說，中國機器人產業技術水平進一步提升，精密減速器、智能控制器、實時操作系統等核心部件研發取得進展，行業內101家專精特新「小巨人」企業加快發展壯大。

下一步，工信部將全面落實「『十四五』機器人產業發展規劃」，開展機器人關鍵基礎提升行動，完善標準、檢測、認證體系，加快補齊專用材料、核心元器件、加工工藝等產業弱點，做強細分領域特色應用，培育壯大優質企業，營造良好發展環境，推動機器人產業高質量發展。

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