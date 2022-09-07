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中國50城8月二手房價格 同比下跌7.5%

記者黃雅慧／綜合報導
中國50城二手房價格年減7.5%，8月跌幅較7月擴大，其中除北京、上海、泉州外，其他47個城市價格均較去年同期下跌；圖為上海浦西空拍照片。（中新社）
中國50城二手房價格年減7.5%，8月跌幅較7月擴大，其中除北京、上海、泉州外，其他47個城市價格均較去年同期下跌；圖為上海浦西空拍照片。（中新社）

中國大陸8月房市依舊低迷，貝殼研究院6日發布數據顯示，二手房市場活躍度較7月有所減弱，成交量較上期下降，此外，重點監測的中國50個城市8月二手房價格較去年同期下跌了7.5%。

據貝殼數據顯示，中國8月城市新房、二手房成交量依舊低迷。據中國多個房產調研機構統計，8月新房、二手房成交量均較上期減少，意味著市場供求兩端活躍度仍低，也暗示未來交易面臨下行的壓力。

從50城房價來看，8月50城中有七成城市價格較上期下跌，此外，從年增率來看，50城二手房價格年減7.5%，跌幅較7月擴大，其中除北京、上海、泉州外，其他47個城市價格均較去年同期下跌。

另據58同城、安居客近日發布「8月國民安居指數報告」針對二手房價格也有同樣趨勢，8月中國65個主要城市二手房掛牌均價較上期下跌0.42%；此外，諸葛找房數據研究中心統計，8月十個重點城市二手房成交量較上期下降9.23%，年增21.27%。

貝殼研究院表示， 8月50城二手房景氣指數降至16，其中39城景氣度指數在景氣收縮區間，代表當前市場預期仍弱。

其中，蘭州、哈爾濱、長春等城市二手房景氣指數處於嚴重收縮區間，意味短期價格下跌壓力仍大。與此同時，8月代表供需變化的帶看客戶量指數和新增房源指數也小幅下降。

新房的成交量也充滿壓力。據易居研究院智庫中心發布的8月「百城新房成交報告」顯示，8月中國百城新建商品住宅成交面積較上期下降8%，年減32%。8月整體呈現出「月增率小降、年減率收窄並不明顯」的特徵。

貝殼研究院分析，8月下半月，局部地區受到新一波疫情、極端天氣等外部環境影響，為市場帶來更多不確定性。這種背景下後期市場修復面臨較大壓力，需要政策進一步支持。

諸葛找房認為，8月樓市信心仍待修復，加上進入傳統淡季，導致二手房成交量小幅回落。但隨著信貸寬鬆和地方鬆綁政策效應顯現，且樓市將步入「金九銀十」傳統旺季，9月二手房成交量有望迎來回升態勢。

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