我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美最難負擔生活10市 9個在加州 5個在灣區

若解放軍犯台 美空軍將領：會是史上最困難軍事行動之一

美元買氣熱 台幣爆量貶 央行拋10億美元穩市

記者陳美君／綜合報導
匯市6日湧現外資、軍款、進口商等多股搶買美元的力道，新台幣匯率一度貶至30.85元、最多貶值1.4角。（本報資料照片）
匯市6日湧現外資、軍款、進口商等多股搶買美元的力道，新台幣匯率一度貶至30.85元、最多貶值1.4角。（本報資料照片）

外匯交易員指出，匯市6日湧現外資、軍款、進口商等多股搶買美元的力道，新台幣匯率一度貶至30.85元、最多貶值1.4角；為避免匯市失序，中央銀行拋出逾10億美元減緩新台幣匯率貶幅，新台幣終場貶值3.6分，收30.746元，連四貶並為近三年新低，總成交量爆出23.55億美元。

國銀交易室主管說，匯市6日交投熱絡，不過美元需求明顯大於供給，估計外資匯出約3億美元，此外，6日有基於軍款需求的美元買盤進場，加上進口商也進場買匯，美元買單滿天飛，出口商再度出現惜售美元風潮，加重新台幣匯率貶值壓力。

匯銀主管指出，相較於外資匯出量，6日更明顯的是軍款、進口商都進場買匯，顯示近期新台幣匯率的急貶行情，讓這些美元大戶趕緊出來搶匯，深怕30字頭沒買，匯價很快就跑到31字頭了，愈晚買虧愈大。

央行6日阻貶力道明顯加大，全天估計拋出逾10億美元阻貶，匯銀主管說，央行突然這麼用力守，主要就是匯價貶得太快了。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠分析，受到美國鷹派升息影響，包含新台幣在內的主要亞幣，很可能一路貶至9月21日，也就是聯準會召開利率決策會議時，這段期間內，新台幣匯率有機會貶破31元大關，並進一步挑戰31.5元價位。

陳有忠指出，預計今年底前，新台幣匯率都將維持偏貶基調，主要有四大原因，首先是美台利差擴大，會導致外資賣股求現、助長資金出走風潮；其次是相較美國鷹派升息，中國大陸維持寬鬆貨幣政策，導致近期人民幣匯率每況愈下，也會帶動新台幣、韓元走貶。

第三是近期兩岸情勢較為緊張，軍演衝突不斷，地緣政治風險升溫，會讓新台幣匯率出現貶值壓力。第四則是政府即將鬆綁邊境，預料接下來會有一波報復性出遊人潮出籠，市場將湧現明顯的買匯需求，進而導致新台幣匯率易貶難升。

匯銀主管說，估計短期內新台幣匯率將維持30.5~31元區間波動，且31元整數大關，確實有可能守不住，一旦31元失守，匯價就可能下探31.2、31.5元。

匯率 央行 升息

上一則

人民幣匯率看跌 野村：今年估貶至7.2

下一則

中國50城8月二手房價格 同比下跌7.5%

延伸閱讀

美元指數仍比高點低三成 鮑爾效法伏克爾會讓美元更嗨

美元指數仍比高點低三成 鮑爾效法伏克爾會讓美元更嗨
ING：美元憑3條件 年底前可望再勁升5%

ING：美元憑3條件 年底前可望再勁升5%
台外資出現落跑潮 前8月匯出167億美元

台外資出現落跑潮 前8月匯出167億美元
德州人語／為台海形勢火上澆油 最為不智

德州人語／為台海形勢火上澆油 最為不智

熱門新聞

中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。（歐新社）

中國為何連續7個月減持美債？

2022-09-04 10:53
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

2022-09-01 06:45
今年購物季要吸引苦於通膨壓力的消費者，可能需要巨額的折扣。（路透）

出清庫存+積極吸客 今年購物季將現巨幅折扣

2022-08-31 18:17
經濟學家警告，如果美國陷入衰退，新加坡和泰國首當其衝。（路透）

美若衰退可能衝擊亞洲 最脆弱的是新加坡和「這國」

2022-09-05 00:40
位於芬蘭灣的Portovaya加壓站。（路透）

俄羅斯宣布北溪無限期停供後 又說要從烏克蘭增加供氣

2022-09-03 06:44
「女股神」伍德的方舟投資管理公司（ARK）趁著輝達股價崩跌，敲進價值合計4,000萬美元的輝達股票。路透

輝達股價摔至52周低位 女股神伍德進場抄底

2022-09-02 12:02

超人氣

更多 >
何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲
快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包
田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年
世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍
好市多挖寶 10個退休人士必買的商品

好市多挖寶 10個退休人士必買的商品