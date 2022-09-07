美元買氣熱 台幣爆量貶 央行拋10億美元穩市

匯市6日湧現外資、軍款、進口商等多股搶買美元的力道，新台幣匯率一度貶至30.85元、最多貶值1.4角。（本報資料照片）

外匯交易員指出，匯市6日湧現外資、軍款、進口商等多股搶買美元的力道，新台幣匯率 一度貶至30.85元、最多貶值1.4角；為避免匯市失序，中央銀行拋出逾10億美元減緩新台幣匯率貶幅，新台幣終場貶值3.6分，收30.746元，連四貶並為近三年新低，總成交量爆出23.55億美元。

國銀交易室主管說，匯市6日交投熱絡，不過美元需求明顯大於供給，估計外資匯出約3億美元，此外，6日有基於軍款需求的美元買盤進場，加上進口商也進場買匯，美元買單滿天飛，出口商再度出現惜售美元風潮，加重新台幣匯率貶值壓力。

匯銀主管指出，相較於外資匯出量，6日更明顯的是軍款、進口商都進場買匯，顯示近期新台幣匯率的急貶行情，讓這些美元大戶趕緊出來搶匯，深怕30字頭沒買，匯價很快就跑到31字頭了，愈晚買虧愈大。

央行 6日阻貶力道明顯加大，全天估計拋出逾10億美元阻貶，匯銀主管說，央行突然這麼用力守，主要就是匯價貶得太快了。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠分析，受到美國鷹派升息 影響，包含新台幣在內的主要亞幣，很可能一路貶至9月21日，也就是聯準會召開利率決策會議時，這段期間內，新台幣匯率有機會貶破31元大關，並進一步挑戰31.5元價位。

陳有忠指出，預計今年底前，新台幣匯率都將維持偏貶基調，主要有四大原因，首先是美台利差擴大，會導致外資賣股求現、助長資金出走風潮；其次是相較美國鷹派升息，中國大陸維持寬鬆貨幣政策，導致近期人民幣匯率每況愈下，也會帶動新台幣、韓元走貶。

第三是近期兩岸情勢較為緊張，軍演衝突不斷，地緣政治風險升溫，會讓新台幣匯率出現貶值壓力。第四則是政府即將鬆綁邊境，預料接下來會有一波報復性出遊人潮出籠，市場將湧現明顯的買匯需求，進而導致新台幣匯率易貶難升。

匯銀主管說，估計短期內新台幣匯率將維持30.5~31元區間波動，且31元整數大關，確實有可能守不住，一旦31元失守，匯價就可能下探31.2、31.5元。