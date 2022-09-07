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華為衛星通訊手機槓iPhone 14 力圖重振市場信心

記者葉文義／綜合報導
華為終端事業部CEO余承東展示Mate 50系列手機。（取材自騰訊科技）
華為終端事業部CEO余承東展示Mate 50系列手機。（取材自騰訊科技）

華為終端事業部CEO余承東宣布，「向上捅破天」的Mate 50系列手機支援衛星通訊功能，在沒有電信網路訊號的地方，可透過北斗衛星系統發送緊急簡訊，是全球首款支援衛星通訊的大眾智慧手機。該手機也被視為登山迷路者的救命神器。

華為6日舉辦Mate 50及全場景新品秋季發布會，儘管5G晶片被美國封殺，但華為歷時兩年的研發後，新推出的華為Mate 50選擇透過衛星通訊技術與蘋果iPhone 14同場競爭，力圖重振其在中國高端智慧手機市場信心。

這款手機還未發表就出現熱賣，僅華為商城一個通路預約量就突破205萬支。

不過，據多家中國媒報導，華為Mate 50、華為Mate 50 Pro透過北斗衛星系統發簡訊，僅支援發送，不支援接收（該手機不能接收衛星簡訊，也就是衛星簡訊轉給電信公司接收後再轉發），需在空曠無遮蔽處使用。首次使用前需在有電信網路的環境下，透過連接App啟動，該功能僅限中國大陸地區使用。

據了解，蘋果將於美東時間7日發表iPhone 14新手機，據傳 iPhone 14也有衛星通訊功能，將可提供緊急簡訊和語音服務。

華為Mate 50系列共發表Mate 50E、Mate 50、Mate 50 Pro和Mate 50 RS四款機型，不僅是首款預裝鴻蒙OS 3.0的手機，也是首發華為自研影像技術「XMAGE」的產品，還是全球首個搭載衛星通訊技術的手機。

不過，受到美國禁令影響晶片供應，Mate 50系列只支援4G網路，但是輔以新一代5G手機殼從而可以達到支援5G網路。

售價方面，華為透露，華為Mate 50售價人民幣4999元（約718.8美元）起，最貴的是華為Mate 50 RS保時捷設計售價人民幣1萬2999元（約1869美元）。

資料顯示，今年第2季華為在中國高端智慧手機（批發價超過400美元以上）市占僅11％，隨著Mate 50登場，業界認為華為在中國高端智慧手機市占將會有明顯推進空間，甚至在1000美元「旗艦高端市場」上與蘋果同場競爭。

華為Mate 50系列四大看點 葉文義／製表
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華為 手機 5G

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