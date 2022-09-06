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人民幣急貶人行出手護盤 在岸、離岸一度探兩年新低

記者葉文義／綜合報導
中國人民銀行宣布，下調金融機構外匯存準率2個百分點，由現行8%下調至6%。（本報資料照片）
中國人民銀行宣布，下調金融機構外匯存準率2個百分點，由現行8%下調至6%。（本報資料照片）

人民幣對美元急貶，5日在岸及離岸匯率一度貶破6.94、6.95，創兩年新低。就在市場擔心人民幣對美元可能時隔兩年再貶破「7」之際，中國人民銀行5日果斷出手，宣布自9月15日起下調外匯存準率2個百分點，「阻貶」意味明顯。

外匯存準率即商業銀行上繳人行的外匯存款準備金占吸收的所有外匯的比率，下調這一比率意味著增加外幣供應量，在一定程度上可以起到抑制人民幣貶值的作用。

人行宣布，自9月15日起，金融機構外匯存準率由現行8％下調至6％，這也是今年以來第二次下調。4月25日，人行宣布自5月15日起下調外匯存準率1個百分點至8％。

人民幣對美元昨天5日在岸和離岸人民幣雙雙大跌超過300個基點，但在人行宣布調降外匯存準率後，人民幣從底部反彈100多個基點，貶值幅度縮小。

據中金公司數據，中國金融機構的外匯各項存款餘額約有9500億美元左右。以此推算，本次調整將釋放外匯流動性約190億美元，力度大於5月那次。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬對界面新聞表示，當前受美國聯準會加速收緊貨幣政策影響，美元指數一度突破110關口，引發人民幣對美元被動性貶值。人行此舉向市場釋放積極信號，有利於穩定人民幣匯率預期，避免出現非理性的超跌。

本輪人民幣匯率下跌始於8月15日人行下調中期借貸便利（MLF）政策利率之際。其中，人民幣對美元即期匯率在16個交易日累計下跌2017個基點，累計貶值2.99％。人民幣對美元中間價從6.7413跌至9月5日的6.8998，累計下跌1585個基點，跌幅2.35％。

華創證券指出，政策利率降息作為觸發因素，是本輪快速貶值的開始，但後續所釋放的是國內需求走弱，以及美元持續走強壓力，似乎人民幣短期仍未調整到位，「7」或難構成本輪貶值的阻力位置。

中金公司認為，對於9月期間公布的8月經濟數據或出現好轉的可能性，加上近期當局有關匯率的積極發言以及中間價強於預期的信號等等，也會使得人民幣匯率的波動性降低。總體而言，中金預測人民幣對美元匯率9月區間為6.80至7.00，月內平均為6.90。

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