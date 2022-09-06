台外資出現落跑潮 前8月匯出167億美元

受美國鷹派升息 、地緣政治等衝擊，台外資8月再匯出54.54億美元，累計前八月淨匯出167億美元，逾新台幣5000億元，創史上同期最大淨匯出量，遠超過2008年金融海嘯時期。金管會主委黃天牧5日表示，台股 基本面良好，外資仍會回頭。

黃天牧指出，外資近期淨匯出，是因為美國聯準會主席鮑爾對未來升息有評論，外資追求資金獲利、往高殖利率 市場走，因此調整一些台股部位，但台股基本面依舊良好，外資適當時間還是會回來。

據金管會統計，8月外資淨匯出54.54億美元，是連續第三個月撤離台股，累計前八月淨匯出167億美元，創史上同期新高紀錄，若加上陸資淨匯出0.036億美元，合計陸、外資淨匯出167.036億美元，約折合新台幣5128億元。

外資今年前八月呈現淨匯出，顯示美國持續升息，外資撤出在台投資本金，先行避險。今年外資從3月美國升息後，就開始淨匯出，僅5月回頭淨匯入26.96億美元，6月起連續三個月續匯出，顯示受美國升息影響大，也加重了台股跌勢。

法人指出，美國強力升息，讓美國投資級公司債殖利率飆高至4.5%~5%，吸引不少外資「棄台赴美」；累計今年前八月，外資在集中市場賣超9617億台幣，上櫃市場也賣超444.2億台幣，合計賣超1兆61億台幣。

黃天牧說，外資至今持股台股還有四成，外資投資是看殖利率、公司治理、董事會是否多元、包容到永續都很重要。因此四大證券周邊單位，提出很多措施，又以外資最看重的永續、資安、大數據等。