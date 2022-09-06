我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國首相特拉斯：「抗中鐵娘子」要面臨哪些難題？

CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

台外資出現落跑潮 前8月匯出167億美元

記者廖珮君／綜合報導

受美國鷹派升息、地緣政治等衝擊，台外資8月再匯出54.54億美元，累計前八月淨匯出167億美元，逾新台幣5000億元，創史上同期最大淨匯出量，遠超過2008年金融海嘯時期。金管會主委黃天牧5日表示，台股基本面良好，外資仍會回頭。

黃天牧指出，外資近期淨匯出，是因為美國聯準會主席鮑爾對未來升息有評論，外資追求資金獲利、往高殖利率市場走，因此調整一些台股部位，但台股基本面依舊良好，外資適當時間還是會回來。

據金管會統計，8月外資淨匯出54.54億美元，是連續第三個月撤離台股，累計前八月淨匯出167億美元，創史上同期新高紀錄，若加上陸資淨匯出0.036億美元，合計陸、外資淨匯出167.036億美元，約折合新台幣5128億元。

外資今年前八月呈現淨匯出，顯示美國持續升息，外資撤出在台投資本金，先行避險。今年外資從3月美國升息後，就開始淨匯出，僅5月回頭淨匯入26.96億美元，6月起連續三個月續匯出，顯示受美國升息影響大，也加重了台股跌勢。

法人指出，美國強力升息，讓美國投資級公司債殖利率飆高至4.5%~5%，吸引不少外資「棄台赴美」；累計今年前八月，外資在集中市場賣超9617億台幣，上櫃市場也賣超444.2億台幣，合計賣超1兆61億台幣。

黃天牧說，外資至今持股台股還有四成，外資投資是看殖利率、公司治理、董事會是否多元、包容到永續都很重要。因此四大證券周邊單位，提出很多措施，又以外資最看重的永續、資安、大數據等。

台股 升息 殖利率

上一則

20年新高 美元指數碰觸110

下一則

歐洲動員 抵擋能源大災難

延伸閱讀

因鮑爾而大跌 可能過度反應

因鮑爾而大跌 可能過度反應
金山人語／經濟衰退 劫數難逃

金山人語／經濟衰退 劫數難逃
Fed最鷹派官員：樂見美股下跌反應 因市場收到鮑爾訊息

Fed最鷹派官員：樂見美股下跌反應 因市場收到鮑爾訊息
鮑爾好鷹 拖累日圓走貶 邁向1美元兌140大關

鮑爾好鷹 拖累日圓走貶 邁向1美元兌140大關

熱門新聞

中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。（歐新社）

中國為何連續7個月減持美債？

2022-09-04 10:53
今年購物季要吸引苦於通膨壓力的消費者，可能需要巨額的折扣。（路透）

出清庫存+積極吸客 今年購物季將現巨幅折扣

2022-08-31 18:17
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

2022-09-01 06:45
經濟學家警告，如果美國陷入衰退，新加坡和泰國首當其衝。（路透）

美若衰退可能衝擊亞洲 最脆弱的是新加坡和「這國」

2022-09-05 00:40
派樂騰（Peloton）前執行長John Foley，今年2月時被撤換。（美聯社）

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

2022-08-28 20:55
位於芬蘭灣的Portovaya加壓站。（路透）

俄羅斯宣布北溪無限期停供後 又說要從烏克蘭增加供氣

2022-09-03 06:44

超人氣

更多 >
只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊
圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期
暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水
成都人太難了…封控遭遇地震 逃生違法嗎？

成都人太難了…封控遭遇地震 逃生違法嗎？