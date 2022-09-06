中國券商上半年大幅砍薪 人力成本減11%

截至8月底，中國48家上市券商公布上半年財報，最新的薪酬水準隨之浮出水面，人力總成本為795.1億元（人民幣，下同，約114.67億美元），與去年同期相比下滑了11.2%，其中73%的證券 公司人力總成本在收縮，降薪潮撲面而來。

其中，中金公司上半年人均薪酬下滑了26%，相當於每人每月少拿2.2萬元。

根據第一財經日報報導，在中國金融業當中，證券公司從業人員的收入之高有目共睹，實力碾壓銀行業、保險 業、以及信託業等，7月底，中金公司一名交易員家屬，曬出丈夫的收入證明，這名員工以8.25萬元的月均收入引起了輿論關注。

年初也曾有一位證券公司分析師 ，因「曬224萬工資單」火遍網路，根據截圖顯示，該分析師全年繳納的稅額就超過62萬元，全年收入最低的一個月工資也有6萬多。

在員工人數方面，根據Wind數據統計，48家券商合計從業人員29.4萬人，與去年上半年相比增加了2.9萬人。

其中，中信證券狂增1.4萬人，幾乎占行業新增人數的半壁江山。

另外，華泰證券、招商證券、中金公司、中信建投、東方證券、中泰證券也增加千餘人左右。

但是同時，也有11家證券公司在裁人，國泰君安今年上半年員工人數減少1700多人，光大證券減少480多人。

在人力總成本方面，48家券商今年上半年的人力總成本為795.1億元，與去年同期的896.6億元相比下滑11.3%，相當於上半年48家券商合計降薪超100億元。

從人均來看，今年上半年，48家證券公司人均薪酬27.1萬元，與去年同期的33.9萬元相比下滑20%，相當於月薪4.5萬元，與銀行人均月薪3萬元相比，證券公司儘管降薪了也依舊保持著「天花板」級的地位。

薪酬排名前三的證券公司，也無一例外的降薪。中信證券以上半年40.6萬元的人均薪酬排名第一，合計月薪6.8萬元，不過與去年同期90.9萬元的水平相比大幅下滑了55.3%，相當於人均每月少拿了8.4萬元。

浙商證券緊跟在後，上半年人均薪酬38.2萬元，合計月薪6.4萬元，年減23.9%，相當於每月少了2萬元。

中金公司排名第三，半年度人均薪酬38萬元，合計月薪6.3萬元，年減25.8%，相當於每月少了2.2萬元。