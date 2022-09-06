中國進出口增速放緩 8月年增率恐分別下滑至1.8%、13%

中國海關總署將於7日發布8月進出口數據，市場預測年增率將雙降。（中新社）

中國海關總署將於明日發布8月進出口數據，市場預測年增率將雙降：出口年增率預測值為13%，前值為18%；進口年增率預測值為1.8%，前值為2.3%。分析認為隨著美聯準會推動升息進程、國際局勢動盪與疫情 反覆，將拖累全球經濟復甦與需求擴張速度。使得中國8月進出口增長承壓。

7月海關進出口增速超市場預期，分析多認為受到疫情與地緣政治影響，讓中國生產優勢再現。光大證券 分析，7月受到海外通膨高漲、歐美供應鏈中斷等影響，中國的生產優勢反而得到凸顯。

從7月展望後續，正向觀點認為中國仍能持續保持優勢。東方證券認為在全球高通膨背景下，中國供應鏈暢通與能源保供成本優勢突出；在俄羅斯能源供應量不足下，歐、日的進口需求有望拉動中國出口。

平安證券則認為，從7月外貿數據來看，東協地區等發展中經濟體廣闊的市場空間為中國出口增長提供基礎，因此雖然中國對歐美發達經濟出口前景面臨不確定性，但可讓東協成為中國出口的新「增長極」。

儘管7月數據超預期好，但仍存在不少隱憂。財湘證券分析，受到訂單回補效應逐步消失、全球製造業增速放緩，經濟下行壓力加大，外部需求走弱；另一方面，隨著海外供應鏈逐步修復，原先對中國進口依賴度會下降，對於出口增長帶來較大考驗。

在進口需求部分，財湘證券認為，在高通膨、美聯準會大幅升息預期下，需求下滑與強勢的美元指數 增加大宗商品價格回落壓力，對於大宗商品價格預期走低也延緩進口節奏；此外，中國地產恢復壓力仍大，內需修復仍緩慢，亟待政策修復內需。

據天風研究分析，出口部分，8月集裝箱指數SCFI、經濟景氣度指數等均有回落，除部分受到非經濟因素干擾，意味著出口數據面臨的壓力逐步顯現；在進口部分，8月中國製造業採購經理人指數（PMI）與進口PMI均延續此前的回落趨勢，部分反映當前中國內需的回落已進一步傳導至進口需求的回落，同時也可能受到疫情干擾影響。預計8月進口會持續承壓，金額可能進一步回落。