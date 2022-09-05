我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加熱浪滾滾 商場、社區中心成避暑重地

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

中國增長前景變淡 美媒：經濟超越美國時間推遲

記者林宸誼／即時報導
華爾街日報綜合若干預測認為，中國經濟規模預料超越美國的時間會有所推遲。部分觀點更認為，中國經濟未必能夠超越美國規模。圖為江蘇省蘇州市太倉港集裝箱碼頭。 （香港中通社）
華爾街日報綜合若干預測認為，中國經濟規模預料超越美國的時間會有所推遲。部分觀點更認為，中國經濟未必能夠超越美國規模。圖為江蘇省蘇州市太倉港集裝箱碼頭。 （香港中通社）

中國經濟增長在疫情下急劇放緩，中共中央先前已淡化今年全年GDP增長5.5%目標，變為要求經濟大省挑大樑，做到多少得多少。華爾街日報綜合若干預測認為，中國經濟規模預料超越美國的時間會有所推遲。部分觀點更認為，中國經濟未必能夠超越美國規模。

報導指出，許多經濟學家原本認為，中國以美元計算的國內生產毛額（GDP），會在2020年代超過美國，但這種觀點現在發生了轉變。

英國智庫經濟和商業研究中心（Centre for Economics and Business Research）最新預測，中國會在2030年超越美國成為全球最大經濟體，比上次在2020年的預測晚了2年。

東京的日本經濟研究中心（Japan Center for Economic Research）認為，這個時間要到2033年，比之前的預測晚4年。

更有經濟學家懷疑中國經濟能否超越美國。美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）表示，中國人口日益老齡化，政府愈來愈傾向干預民間企業，再加上其他各種挑戰，已促使他大幅降低了對中國經濟增長的預期。

薩默斯認為，對於中國崛起的預測，與之前有關日本或俄羅斯會超越美國的預言類似，這些預言在今天看來很荒謬。

不過也有一些經濟學家沒有那麼悲觀。世界銀行前首席經濟學家林毅夫認為，中國人口眾多，經濟規模可達美國的2倍。林毅夫5月在北京一個論壇上，預測中國即使最近出現放緩，經濟體量超越美國的進程仍會繼續。

報導也談及，GDP排名到底有多大意義存在爭議。有觀點認為，中國GDP就算真的超越美國，也未必有很大實際變化。美國經濟深度和開放程度，會繼續擁有巨大影響力。

澳洲智庫Lowy Institute 3月報告預期，中國的年均經濟增長在2021年至2050年間，只有約2%至3%，但中國仍可能成為世界最大經濟體。

只是報告同時認為，中國永遠不會確立對美國有意義的領先優勢，即使到了本世紀中葉，繁榮程度和人均生產力仍會遠遠低於美國。

Lowy Institute最新表示，報告發表以來，中國經濟已進一步放緩，這最起碼推遲了中國經濟超越美國這可能時刻的到來，並加大了中國經濟事實上或許永遠無法超越美國的機會。

日本 北京 澳洲

上一則

歐洲天然氣價格狂漲35% 俄停供主要管道輸氣

下一則

憂半導體大戰或已輸台 韓智庫曝台灣領先原因

延伸閱讀

以軍報告出爐：美國女記者被誤當好戰分子遭射殺

以軍報告出爐：美國女記者被誤當好戰分子遭射殺
美國公立小學「放牛吃草」… 現代孟母東遊記

美國公立小學「放牛吃草」… 現代孟母東遊記
報復美國制裁 俄禁班史提勒和西恩潘等人入境

報復美國制裁 俄禁班史提勒和西恩潘等人入境
消費者現在比防疫封鎖期間更悲觀 是因為這些因素

消費者現在比防疫封鎖期間更悲觀 是因為這些因素

熱門新聞

中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。（歐新社）

中國為何連續7個月減持美債？

2022-09-04 10:53
今年購物季要吸引苦於通膨壓力的消費者，可能需要巨額的折扣。（路透）

出清庫存+積極吸客 今年購物季將現巨幅折扣

2022-08-31 18:17
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

2022-09-01 06:45
派樂騰（Peloton）前執行長John Foley，今年2月時被撤換。（美聯社）

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

2022-08-28 20:55
位於芬蘭灣的Portovaya加壓站。（路透）

俄羅斯宣布北溪無限期停供後 又說要從烏克蘭增加供氣

2022-09-03 06:44
經濟學家警告，如果美國陷入衰退，新加坡和泰國首當其衝。（路透）

美若衰退可能衝擊亞洲 最脆弱的是新加坡和「這國」

2022-09-05 00:40

超人氣

更多 >
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒
美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？
伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟
加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼
燒胎、飆車、槍擊 全美「占領街頭」猖獗 新犯罪崛起

燒胎、飆車、槍擊 全美「占領街頭」猖獗 新犯罪崛起