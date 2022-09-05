中國「小巨人」企業 衝9000家 集中新一代中高端產業

河北唐山蘆台經濟開發區一家「專精特新」電機製造企業，工人在生產線上工作。（新華社資料照片）

中國工信部第四批4300多家專精特新「小巨人」企業完成公示，將正式發布。至此，中國已培育國家級專精特新「小巨人」企業約9000家，它們將肩負加快解決「卡脖子」重任。

從第四批專精特新「小巨人」企業特徵來看，小微企業、民營企業占比較高。從規模看，此次公示的4300多家企業，中型企業占比44％，小微型企業占比56％。從類型看，民營企業占比84％，國有企業占比9％，合資和外資企業占比7％。

自2019年以來，工信部已先後公布三批共4762家專精特新「小巨人」企業培育名單，主要集中在新一代資訊技術、高端裝備製造、新能源、新材料、生物醫藥等中高端產業領域。近年來，中國中央、省、市對專精特新「小巨人」企業評選和扶持力度不斷加大，已成中小企業關注和討論熱點話題。

今年6月，中國工信部印發的《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》，將優質中小企業認定分為創新型中小企業、專精特新中小企業、專精特新「小巨人」企業三個梯度，其中專精特新「小巨人」企業認定標準最高。

專精特新「小巨人」企業是「專精特新」中小企業中的佼佼者，是專注於細分市場、創新能力強、市場占有率高、掌握關鍵核心技術、品質效益優的排頭兵企業。整體來說，隨著企業的成長路徑，從市級專精特新中小企業、省級專精特新中小企業、國家專精特新小巨人企業、全國製造業單項冠軍，企業獲得的支持政策和獎勵也在不斷提升。

同時鼓勵專精特新中小企業掛牌上市，加強上市輔導，為相關企業開闢新融資 管道，鼓勵有實力企業登創業板、科創板、新三板等。

工信部有關人士表示，十四五時期計畫培育形成百萬家創新型中小企業、十萬家專精特新中小企業、萬家專精特新「小巨人」企業、千家製造業單項冠軍企業。