小米首款電動車售價4.3萬美元 未訂親民價 全因新型電池墊高成本

小米汽檔案。

小米 電動車售價曝光，首款車售價超過人民幣30萬元（約4.3萬美元），這與以往小米平價手機主打的性價比模式不同，且與「米粉」（小米粉絲）所期待的親民價落差很大。小米第一款車定價與特斯拉入門車型純電動中型轎車Model 3相近。

據《晚點 Auto》報導，知情人士透露，小米第一款車將是轎車，將有高低兩個配置，低配車型計畫採用400V電壓平台，搭載比亞迪的磷酸鐵鋰刀片電池；而高配車型計畫採用800V電壓平台，搭載寧德時代最新推出的三元麒麟電池。這兩款電池都是新型電池，不論性能及成本都高於一般的鋰電池，這也是造成小米汽車 便宜不了的主因。

去年的米粉Open Day直播中，小米董事長雷軍曾提及他在微博發起的價格投票結果，1.7萬投票者中，近七成希望小米第一款車不超過人民幣15萬元（約2.1萬美元），近一成希望是30萬元以上。現在看來，這款車的較高配置版已觸及消費者期待上限。

分析指出，在汽車行業，小米可能不會複製過去智慧手機的路徑，因汽車供應鏈比手機更複雜，如今上游漲價、缺貨，控制成本成為所有車企的挑戰。更重要的是，大陸電動車市場正在加速發展，滲透率和銷量都超出預期。預計2024年才推出第一款車的小米，必須拿出有足夠賣點的產品，如超越對手的智慧能力，而便宜的車很難承載產品力。

在今年8月的小米發布會上，雷軍表示，小米已經在自動駕駛領域首期投資人民幣33億元（約4.7億美元）研發費用，組建了超過500人規模的頂級研發團隊，今年底計畫擴張至600人。同時，小米透過全資併購以及對上下游企業的產業投資等方式推進在自動駕駛領域的中長期產業布局，已有40輛自動駕駛路測車輛。這些都表明，小米已經在該領域投資巨大，首款車型成本很難拉低。

消息人士透露，小米自建工廠的可能性仍高，北京 經濟技術開發區管委會去年11月已與小米簽訂合作協定，正式宣布小米汽車落戶北京經開區，小米汽車將在北京經濟技術開發區分兩期建設整車工廠，工廠累計年產量預計為30萬輛，一期和二期的產能均為15萬輛。2024年小米汽車的首車將在北京經濟技術開發區量產。