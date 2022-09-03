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房市萎縮 中學者強調：泡沫不擠問題更嚴重

記者黃雅慧／即時報導
中國學者王小魯認為，中國房產行業的泡沫問題如果不解決問題更嚴重。（中新社）
中國學者王小魯認為，中國房產行業的泡沫問題如果不解決問題更嚴重。（中新社）

中國房地產行業形勢嚴峻，不少分析多認為，因經濟不景氣、疫情等使得需求下降，加上官方對房產進行「三道紅線」整肅，導致房產落入低谷，連帶拖累中國經濟。對此，北京國民經濟研究所副所長、研究員王小魯近期通過中國新聞周刊指出，中國房產問題與土地市場多年來已累積大量泡沫，並非「三道紅線」造成，如果不擠泡沫，未來發生的問題會嚴重得多。

王小魯分析，「三道紅線」政策的出台背景在於，2020年末，中國全國房地產企業的負債總額已接近人民幣86兆元，相當於當年國民生產毛額（GDP）的84%，房地產業相關銀行貸款相當於GDP的66%，但房地產業對GDP的貢獻只有7%，已十分不成比例。此外，房地產企業的資產負債率超過80%，已經過高，風險已經過大。

王小魯認為，在上述狀況下，如果繼續不斷擴大借債投資建房的規模，往後到底還有多少人要買房？如果很多人買房是為了轉手賺錢，早晚越積越多的房子會砸在房地產商和囤房者的手裡。房價會垮下來，借債會變成壞債，大量房地產商會資不抵債，銀行會被拖垮，實體經濟也會被拖下水。

王小魯指出，在該情況下應該逐步「擠泡沫」、降低槓桿率。所以房市的問題不在於「三道紅線」，而是累積過多泡沫，不擠的話問題會更嚴重。但「三道紅線」的規定是否準確適度等問題還可以討論。

針對地方財政問題，王小魯認為，地方債的積累是長期問題，傳統凱因斯靠大規模政府投資拉動經濟增長辦法已過時，甚至可能加劇矛盾。他認為，政府支出必須收縮，要過緊日子，要量入為出。把資源留給市場支配，讓市場真正起作用。政府把有限的公共資源集中到公共服務和社會保障，用於保障民生，用於失業救濟，以及給企業減負。

對於今年上半年房產與土地收入下降，王小魯表示，這並非單一部門問題。總地來說，他提出幾個觀點：

一、房子與土地賣不出去並非靠刺激能解決；

二、財政政策重點不應擴大投資，而是壓縮不必要政府支出；

三、政府要大幅度提高保障性住房對中下收入和低收入居民的覆蓋率；

四、防疫措施要避免各地層層加碼；

五、政府徵地要限制在必需的公益性項目和基礎設施建設項目；

六、要改革土地增值稅制度；

七、需要改善市場營商環境，維護公平競爭。

房地產 投資 低收入

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