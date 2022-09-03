美中晶片戰 外資力挺台鏈 高盛、花旗估禁令影響有限

美國政府限制超微和輝達部分AI 晶片銷往中國大陸，市場認為對台積電 等台系半導體代工鏈將有衝擊。不過高盛、花旗等外資券商分析，該禁令對台積電影響有限，台積電中長期營運展望不變，維持「買進」評等，目標價分別為755元（台幣，下同，約24.7美元）、570元。

為避免中國大陸將美國先進技術應用於軍事用途，美國政府將限制超微和輝達向中國大陸（包括香港）和俄羅斯出售部分AI晶片，包括輝達的A100和即將推出的H100、DGX，或任何其他納入A100或H100系統的產品，以及超微的MI250 AI晶片。

高盛指出，超微僅貢獻台積電營收 低雙位數百分比，輝達貢獻台積電營收中個位數百分比，研判美國政府新禁令對台積電整體營收影響小於1%。

花旗表示，輝達及超微合計貢獻台積電今、明兩年營收約13-15%，以輝達對於數據中心GPU受影響程度的評估來看，輝達業務對台積電的影響應更低；超微在全球數據中心的GPU市占率不到2%，與台積電的業務多數與CPU相關。

短期風險雖可控，然高盛提醒，潛在風險在於禁令未來有可能進一步延展至中國大陸高速運算客戶如伺服器CPU、AI加速器等，或甚至擴及至博通等廠商，博通應用在數據中心/雲端基礎建設、和網通的特殊應用積體電路主要使用台積電5奈米或7奈米製程，博通占台積電營收約占中個位數百分比。

現階段，高盛持續看好台積電較同業更能掌握產業長期結構性成長，在5G、AI、高速運算及電動車等領域具有高競爭力，維持「買進」評等，目標價755元。

花旗同樣持續看佳台積電，並指出雖消費電子產品需求疲軟，台積電很可能在明年上半年見到客戶訂單調整，但台積電在高效運算業務長期市占成長潛力不變。