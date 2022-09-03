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隔一周 巴菲特再出脫比亞迪股 減持172萬股

編譯陳律安／綜合報導
股神巴菲特（右）在2008年9月與比亞迪董事長王傳福（左）簽署協議，以每股港幣8元的價格，認購2.25億股比亞迪的股份。（取自比亞迪官網）
股神巴菲特（右）在2008年9月與比亞迪董事長王傳福（左）簽署協議，以每股港幣8元的價格，認購2.25億股比亞迪的股份。（取自比亞迪官網）

港交所2日公布的申報文件顯示，「股神」巴菲特旗下的波克夏公司1日再減持中國電動車業者比亞迪172萬股，代表這位傳奇投資大咖時隔一周再度出脫持股。

波克夏以平均每股262.72元（港幣，下同，約33美元）的價格，出脫172萬股比亞迪H股，套現約4.508億元。波克夏對比亞迪的持股比率從19.02%減至18.87%。

波克夏8月24日已出售133萬股比亞迪H股，連同最新減碼行動，合計已拋售305萬股，占最初持有2.25億股的1.4%。

比亞迪昨天股價下跌1.8%，收在228.4元。

EFG資產管理公司基金經理人李黛西（音譯）說，巴菲特可能繼續減持比亞迪H股，「短期內，市場對比亞迪H股可能難以恢復信心，但在大陸掛牌的比亞迪股票可能較不受影響。長期來看，比亞迪股票的表現仍取決於該公司的基本面和產品周期」。

自從傳出巴菲特可能出售比亞迪持股的消息，已拖累這檔股票下跌，當巴菲特果真出脫持股時，導致股價在1日下午大跌近13%，隨後收復近半數失地。比亞迪2020年飆漲423%、去年躍漲31%，今年一度創下港幣331元的歷史新高，但今年來已下挫14%。

比亞迪主管本周稍早說，對巴菲特出售持股不必過度解讀，公司營運仍保持正常。

比亞迪上半年的獲利亮眼，淨利激增兩倍攀抵市場預期的區間上緣，不過營收則不如預期。

巴菲特 波克夏 股票

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