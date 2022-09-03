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華為新手機傳搭衛星通訊 高層透露 Mate50可望領先iPhone 14發表

記者林茂仁／綜合報導

美國封殺華為5G晶片後，華為要靠衛星通訊手機突圍，華為終端事業部CEO余承東透露，華為將在Mate50系列首發一項「向上捅破天」的新技術。外界猜測，余承東暗示的新技術，就能是衛星通訊技術，並且領先蘋果iPhone14搶先對外發表。

美國蘋果手機將在9月8日舉行新產品發表會，會前就傳出iPhome 14可能搭載衛星通訊功能，華為Mate50系列預計9月6日發表，若搭載衛星通訊功能，不僅技術上比5G更上一層樓，並提前把蘋果iPhone 14比下去，讓華為此前新手機只有4G版本的窘境扳回顏面。

華為官網2日發布一則余承東有關Mate50系列的快問快答視頻，在被問及Mate50系列有何驚喜時，余承東說：「我們在通訊技術上可能再有一個突破—向上捅破天的技術」，這十年對華為手機來說，是從行業的追隨者到逐步趕上、超越，再到成為行業領先者。據了解，華為內部員工已經證實新手機具有衛星通訊功能。

中國經濟週刊指出，目前華為Mate50的預購已經出現熱賣，僅京東商城預約就已經超過180萬支。

手機中國報導，華為此前曾申請多個「 衛星通訊的方法和裝置」相關專利，目前該專利已獲得授權。摘要顯示，該方法能夠在提高通訊性能的前提下，降低終端設備的能耗和通訊複雜度。

此外，天眼查還顯示華為有多個衛星通訊相關專利已公布，例如「衛星網路路由方法、裝置、設備、系統及可讀存儲介質 」專利，可減小星間鏈路資訊傳輸的距離，節省通訊的開銷，提升天地一體化網路通信場景中的星間路由能力。

據了解，華為被美國封殺後，拿不到5G晶片，導致新手機只有4G版本，甚至去年還被迫出售旗下平價手機品牌─榮耀手機部門，斷尾求生來保住僅有的高階手機產品，並積極投入研發來突破美國封鎖，華為衛星通訊技術將採用中國官方主導的北斗衛星系統，以避免再落入美國GPS技術被封殺局面。

華為 手機 5G

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