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中美監管審計達共識 中企來美上市路障清除

記者廖士鋒／綜合報導

中國與美國針對監管審計達成共識後，中國證監會副主席方星海表示，協議為清除存在多年的中國企業赴美上市障礙邁出了重要一步，下一步將會落實好中美跨境審計監管合作協定，為資本市場高水準開放構建可預期的國際監管環境。

據中國證監會官網消息，方星海2日出席2022年中國國際金融年度論壇在致詞時提到，中美雙方成功簽署跨境上市公司審計監管合作協定，為清除存在多年的中國企業赴美上市障礙邁出重要一步。

他表示，借鑒國際市場通行做法，結合中國市場實際，穩步推進貨銀對付（DVP）改革，有助於提高國際投資者對於中國內部結算效率和資金安全保障的信心，今年8月1日生效的「期貨和衍生品法」對加快期貨市場雙向開放做出明確制度安排。

方星海並指出，之後將進一步加強開放環境下的監管能力和風險防範能力建設，堅持「放得開、看得清、管得住」的要求，加強對跨境資本流動的監測，保持資本市場平穩運行，落實好「中美跨境審計監管合作協定」，為資本市場高水準開放構建可預期的國際監管環境。繼續加強與境外機構投資者溝通，不斷提高A股投資便利性，不斷增強外資投資中國資本市場的信心。

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