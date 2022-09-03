中美監管審計達共識 中企來美上市路障清除

中國與美國針對監管審計達成共識後，中國證監會副主席方星海表示，協議為清除存在多年的中國企業赴美上市障礙邁出了重要一步，下一步將會落實好中美跨境審計監管合作協定，為資本市場高水準開放構建可預期的國際監管環境。

據中國證監會官網消息，方星海2日出席2022年中國國際金融年度論壇在致詞時提到，中美雙方成功簽署跨境上市公司審計監管合作協定，為清除存在多年的中國企業赴美上市障礙邁出重要一步。

他表示，借鑒國際市場通行做法，結合中國市場實際，穩步推進貨銀對付（DVP）改革，有助於提高國際投資 者對於中國內部結算效率和資金安全保障的信心，今年8月1日生效的「期貨和衍生品法」對加快期貨市場雙向開放做出明確制度安排。

方星海並指出，之後將進一步加強開放環境下的監管能力和風險防範能力建設，堅持「放得開、看得清、管得住」的要求，加強對跨境資本流動的監測，保持資本市場平穩運行，落實好「中美跨境審計監管合作協定」，為資本市場高水準開放構建可預期的國際監管環境。繼續加強與境外機構投資者溝通，不斷提高A股投資便利性，不斷增強外資投資中國資本市場的信心。