我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：戈巴契夫備受西方讚譽 習近平不認同

川普：若再當選總統 贊成赦免國會暴亂滋事者

中國防疫封控影響台商 許勝雄：是企業非常傷腦筋的事

記者廖士鋒／即時報導
海基會代理董事長許勝雄2日指出，中國疫情封控「是企業界非常傷腦筋的事」。（記者廖士鋒／攝影）
海基會代理董事長許勝雄2日指出，中國疫情封控「是企業界非常傷腦筋的事」。（記者廖士鋒／攝影）

中國部分地區因疫情升溫又重啟嚴格的防控措施，其中不少地方是台商生產重鎮。海基會代理董事長許勝雄2日對此表示，這是企業非常傷腦筋的事，若交通也受到約制，對企業影響非常大。

許勝雄2日下午出席並主持海基會第11屆董監事第6次聯席會議，會前針對中國近期氣候、疫情與經濟情況受訪表示，因為現在中國在推節能減排，而且這段時間又剛好氣候變化、長江流域又缺水，原來長三角擁有豐沛水庫跟水力發電，如果缺水必然會影響到用電需求。

對於中國深圳、成都等地加強疫情防控對台商影響，許勝雄坦言，「這是企業界非常傷腦筋的事」。他指出，若封控僅止於對居民生活方面產生影響的話，對企業就還好，但往往因為產業鏈關係，有零組件、產業鏈配送、產品成套問題，如果連交通也受到約制，對企業影響非常大。他解釋，因為每個產品都會從不同地方來源供應零組件，另外這樣也會使庫存管理造成很大困難，「對企業確實有很大影響沒有錯」。

而被問及台商布局會否進行調整時，許勝雄回應，每家公司狀況不太一樣，中大型企業對布局多元化跟區塊會比較廣泛，但有些中小企業並沒有能力分散布局，會牽涉到人力、財力、資源各方面條件，「對中大型企業當然會因為這樣子考慮更多更妥善的全方位布局方式，可能是企業界現在一直努力改善的地方」。

就代理董事長以來海基會近期業務發展，許勝雄則提到，這段時間是疫情期間，內部作業都還照正常推動，兩岸很多庶務性事務，不管陸配、陸生到台灣來碰到的問題，海基會都協助處理，台商朋友在中國需要協助的部分，台辦「也在幫我們處理很多實務上的事」，目前緊急運作系統都很健康，沒有什麼問題。

疫情

上一則

疫情下中國營商環境充滿變數 亞洲最大寵物展臨時喊卡

延伸閱讀

疫情下中國營商環境充滿變數 亞洲最大寵物展臨時喊卡

疫情下中國營商環境充滿變數 亞洲最大寵物展臨時喊卡
芝2大機場 勞工節連假迎160萬旅客

芝2大機場 勞工節連假迎160萬旅客
歐亞製造業PMI 全面下降

歐亞製造業PMI 全面下降
南韓貿易逆差 擴至22年高點

南韓貿易逆差 擴至22年高點

熱門新聞

派樂騰（Peloton）前執行長John Foley，今年2月時被撤換。（美聯社）

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

2022-08-28 20:55
聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森洞年會演講中表示不會在對抗快速通膨的鬥爭中退縮後，美股大幅下挫。Getty

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

2022-08-26 16:45
今年購物季要吸引苦於通膨壓力的消費者，可能需要巨額的折扣。（路透）

出清庫存+積極吸客 今年購物季將現巨幅折扣

2022-08-31 18:17
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

2022-09-01 06:45
美股回吐7月底以來大部漲勢，對向來悲觀9月更加悲觀。（路透）

道瓊崩跌逾1000點 喚醒投資人悲觀9月的幢幢魅影

2022-08-27 08:59
聯準會（Fed）主席鮑爾，圖為7月時的檔案照。路透

鮑爾「放鷹」將維持高利率一段時間 9月升息3碼應適當

2022-08-26 15:39

超人氣

更多 >
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像
你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過

你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過
華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」